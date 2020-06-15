 

Новый фургон Kia e-Soul Cargo вышел на рынок Нидерландов

15.06.2020, 19:25, Новости дня

Состоялась официальная премьера новой модификации Kia e-Soul.

Данный автомобиль теперь представляет собой полноценный электрический фургон, полное название которого звучит, как фургон e-Soul Cargo. В свою очередь, предложенное транспортное средство актуально для перевозки средних и небольших по габаритам грузов. В компании анонсировали, что пока старт продаж состоялся на рынке Нидерландов, тогда как позже модель появится и в других странах.

Превращение в фургон предполагает лишение ряда задних сидений, вместо которых предусмотрена поверхность для расположения грузов. Кроме того, между пассажирской и грузовой частью применили специальную металлическую решетку, которая отсутствовала в классическом исполнении автомобиля. Модель имеет запас хода около 450 километров без подзарядки.



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