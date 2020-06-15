В Лейпциге завершили производство спорткара BMW i8

15.06.2020, 19:25, Новости дня

Сегодня стало известно, что в Германии официально прекратили серийный выпуск гибридного спорткара под названием BMW i8.

В свою очередь, последний экземпляр был выпущен с предприятия в Лейпциге 11 июня. Вместе с тем изначально планировалось прекращение выпуска модели еще в апреле, однако из-за карантинных мер эту дату перенесли на более поздний срок. Напомним спортивное купе BMW i8 имеет уникальный дизайн, который высоко оценили во время выпуска в 2013 году

На протяжении последних шести лет выпущено около 20,4 тысяч машин. Несмотря на слухи относительно выхода преемника для BMW i8, однако в компании пока не называют никаких деталей о том, какой автомобиль сможет заменить спорткар на рынке.