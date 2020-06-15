Бренд Ford назвал дату премьеры нового Bronco

15.06.2020, 19:25, Новости дня

Официальная премьера нового внедорожника Ford Bronco состоится 9 июля.

Вместе с тем представители бренда указали эту дату на своей странице в социальной сети. Напомним, еще около 5 лет назад появились первые слухи о возможности выхода модели, тогда как разработчики заинтересованы в появлении автомобиля в кузове кроссовера. В свою очередь, автомобиль имеет передовые опции и расширенные возможности, отсутствующие у большинства конкурентов в своем сегменте.

Новинка выполнена на платформе Т6. Сообщается, что под капотом применят 2,3-литровый турбированный двигатель с мощностью 270 д.с. Кроме того, появится улучшенная модификация с мощностью 325 л.с. Напомним, последняя версия модели появилась в продаже с 1996 года и до настоящего времени не выпускалась.