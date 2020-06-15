Экс-глава железных дорог в Кыргызстане задержан по подозрению в коррупции

15.06.2020, 19:20, Новости дня

Бывший генеральный директор “Кыргыз темир жолу” (“Киргизские железные дороги”) задержан по делу о хищении бюджетных средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ Кыргызстана.

“Как установило следствие, бывший гендиректор А.К.А. в сговоре с руководителями филиалов предприятия, а также с предпринимателем А.А.А. создал устойчивую преступную группу по извлечению теневых доходов при организации государственных закупок с привлечением подконтрольных поставщиков”, – говорится в сообщении. Также он необоснованно завысил ежегодный бюджет до 1,5 млрд сомов (примерно $20 млн), создав благоприятные условия для махинаций.

“Схема проведения тендеров обеспечивала доступ к государственным закупкам исключительно подконтрольным фирмам, которые на систематической основе передавали “откаты” размере от 8% до 15% от суммы заключенного договора”, – пояснили в пресс-службе.

Журналисты “Кактус.медиа” предполагают, что речь идет о Канатбеке Абдыжапаровиче Абдыкеримове, который руководил “Кыргыз темир жолу” с 2010 года по апрель 2020 года. Он задержан и доставлен в СИЗО.

Следствие отмечает, что с ноября 2018 года по апрель 2020 года каждый месяц в теневой кассе национальной компании собиралось 8-9 миллионов сомов ($107-121 тысяч), половину из которых забирал Абдыкеримов, остальные деньги распределялись между другими чиновниками высшего и среднего звена. Общая сумма ущерба составила, по предварительной оценке, 22 млн сомов ($295 тыс.).

В начале июня по делу о мошенничестве и махинациях, совершенных при бывшем главе компании, были задержаны трое бывших и действующих руководителей “Кыргыз темир жолу”. Сейчас главой железных дорог Кыргызстана является Василий Дашков.

В марте 2020 года у одного из топ-менеджеров компании вымогали $1 млн за помощь в выигрыше тендера на замену труб. У мошенников якобы имелись связи с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.