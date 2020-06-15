 

Памятник жертвам линчевания в Дулуте стал эпицентром расовых протестов

15.06.2020, 19:18, Новости дня

Утром 15 июня 1920 года 18-летний белый мужчина из города Дулут в штате Миннесота заявил, что накануне он и молодая белая женщина подверглись вооруженному нападению чернокожих сотрудников цирка, причем женщина была изнасилована.

Тем же вечером разъяренная толпа вломилась в полицейский участок и захватила трех из шестерых задержанных: Айзека Макги, Элмера Джексона и Элиаса Клэйтона. Их вытащили на улицу, избили и повесили на фонаре.

Фотографию этой расправы продавали в качестве открытки, пока местные власти не запретили ее продажу.

Восемь участников линчевания предстали перед судом, но лишь троим были вынесены обвинительные приговоры: их признали виновными всего лишь в участии в массовых беспорядках. Никто из них не провел в тюрьме больше 15 месяцев. Виновным в убийстве Клэйтона, Джексона и Макги не был признан никто.

Афроамериканца Макса Мэйсона, который работал в том же цирке, что и жертвы расправы, признали виновным в изнасиловании. Он провел около пяти лет в тюрьме и был освобожден досрочно.

На прошлой неделе Макс Мэйсон стал первым человеком в штате Миннесота, который был посмертно помилован. В письме в поддержку помилования окружной прокурор написал: «Исторические данные четко свидетельствуют о том, что расследование, обвинения и приговор в отношении Мэйсона были связаны с его расой, а не с убедительностью или достаточностью доказательств».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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