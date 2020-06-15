США осудили назначение нового Национального избирательного совета в Венесуэле

15.06.2020, 19:18, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу политической ситуации в Венесуэле в преддверии выборов.

«Свободные выборы – путь к выходу из глубокого политического кризиса в Венесуэле, – отметил Помпео. – К сожалению, 12 июня подконтрольный режиму Мадуро Верховный суд продолжил манипулировать Конституцией Венесуэлы, незаконно назначив новый, лояльный режиму Национальный избирательный совет (НИС). Венесуэльцы заслуживают независимого НИС. Венесуэльская Конституция возлагает ответственность избрания членов НИС на демократически избранную Национальную ассамблею. Без соблюдения этого процесса выборы, отражающие волю народа, невозможны».

«Режим избрал НИС, который будет слепо подчиняться его решениям, игнорируя условия, необходимые для проведения свободных выборов, – добавил Помпео. – Как мы уже заявляли ранее, независимый НИС – центральное условие для проведения честных и свободных выборов».

В числе ключевых моментов Помпео назвал снятие запрета на политические партии и кандидатов, отмену политически мотивированных судебных процессов против оппозиционных политиков, освобождение всех политзаключенных, уважение свободы слова, прессы и ассоциации, прозрачное решение всех технических проблем, связанных со свободными и справедливыми выборами, включая регистрацию избирателей, а также закупку и обработку машин для голосования.

«Венесуэльский народ требует свободных и честных выборов. Этот шаг со стороны режима и Верховного суда уводит Венесуэлу еще дальше от демократического перехода», – резюмировал госсекретарь.