 

Военный эксперт Сергей Хатылев назвал российское оружие для противостояния гиперзвуку

15.06.2020, 19:17, Разное

Сергей Хатылев назвал российское оружие, способное противостоять гиперзвуку. Речь идет об мощной зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400 “Триумф”, предназначенной для уничтожения всех средств воздушно-космического нападения, отметил военный эксперт.
В настоящее время гиперзвуковые средства имеются только в арсенале РФ, но не стоит исключать возможности их появления в других странах. Когда это случится РФ будет иметь оружие для противостояния гиперзвуку, пояснил в эфире программы “Вести недели” Владимир Путин. По мнению Сергея Хатылева лидер государства имел ввиду ЗРС С-400 “Триумф” (согласно кодификации НАТО – SA-21 Growler, что в переводе означает “Ворчун”), разработанный Концерном “Алмаз-Антей”.

Как пишет “ПолитЭксперт”, ссылаясь на слова специалиста, комплекс был создан с расчетом обнаружения и поражения гиперзвуковых целей. В отличие от С-300 и других подобных систем, в “Триумфе” использованы новые технологии в сфере математического обеспечения, техники, передающих и антенных систем, благодаря которым гиперзвуковое оружие можно не только быстро обнаружить, но и осуществлять автоматическое сопровождение.

Зондирующий сигнал в С-400 организован так, что противнику не удастся поставить заградительных и прицельных активно-шумовых помех. С помощью мощного передатчика ЗРС можно поражать мишени, чей размер составляет около 0,005 квадратных сантиметров.



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