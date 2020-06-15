 

Ученые выяснили, почему некоторые люди много едят и не набирают вес

15.06.2020, 19:17, Разное

Ученые выяснили, почему некоторые люди не ограничивают себя в еде, и не имеют избыточного веса. Специалисты установили, это связанно с генетическими особенностями, относящимися к системе обмена веществ.
Ученые провели эксперимент, участниками первой группы которого стали стройные добровольцы, не теряющие формы даже после увеличения количества еды и употребления фастфуда. Во вторую группу вошли участники, вес которых показывал их пищевые привычки и изменялся в зависимости от количества съеденного. После сравнения ДНК представителей обеих групп, медики обнаружили у членов первой из них уникальную мутацию в гене ALK, пребывающем у них в «спящем» состоянии. Этот ген активизируется в клетках головного мозга и связан с медленными метаболическими процессами, оказывающими влияние на уровень сахара и холестерина в крови и размер талии. Во время испытания на грызунах специалисты искусственно «выключали» ALK, а позже активизировали его. Во время деактивации гена у подопытных наблюдалось ускорение обмена веществ и интенсивное израсходование жира даже в спокойном состоянии.

Медики планируют использовать результаты ученых с целью разработки эффективной технологии для борьбы с ожирением.



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