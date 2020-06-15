Протоиерей Смирнов высказался о сносе памятников работорговцам в США

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15.06.2020, 19:16, Новости дня

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов осудил снос в США памятников, которые имеют отношение к истории рабства.

«Русских сотнями тысяч татары продавали в рабство, в Крыму был крупнейший невольничий рынок, мы 300 лет были под гнетом. И что, Иван Грозный уничтожил целый народ за это? Нет! Мы теперь граждане одной страны и взаимно дополняем друг друга, никакому русскому в голову не придет татарину претензии высказывать! Турки столько бедствий принесли, славянами торговали, а мы им теперь половину бюджета страны везем в сезон отпусков. Это русский человек – он всех простил и всех любит, ему так Бог велел, поливающий дождем и светящий солнцем над святыми и грешниками», – передает слова Смирнова «Интерфакс».

Священник напомнил, что вожди африканских племен отдавали часть своего народа в рабство. Он осудил действия протестующих в США, которые громят магазины, устраивают поджоги и рушат памятники.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей. 

В Портсмуте свалили статую одного из деятелей Конфедерации, причем статуя рухнула на одного из демонстрантов, он впал в кому. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить кенотаф.

Также в пригороде Портленда неизвестные снесли с постамента бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону.



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