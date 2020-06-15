Адвокат озвучил позицию семьи погибшего в ДТП по сроку для Ефремова

15.06.2020, 19:16, Новости дня

Родственники погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым в вопросе о сроке тюремного заключения согласятся с просьбой прокурора, сообщил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

«Когда будет суд, тогда будет прокурор – он будет просить какой-то срок. Вот семья присоединится к тому, что будет просить прокурор. Когда будет суд, а не сейчас. Семья присоединится к мнению прокурора и примет приговор в том виде, в котором он будет», – передает его слова 360tv.

До этого Добровинский объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Спустя четверо суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.