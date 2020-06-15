Мнение: Как-нибудь само

15.06.2020, 19:10, Разное

Минфин России решил не публиковать отчетность за май 2020 года. Точнее, показатель соотношения дефицита бюджета и ВВП. Решение разумное, так как катастрофа носит весьма очевидный характер, а вот ее размеры явно выбиваются за пределы "среднего по больнице". Так-то нет проблем – можно сослаться на мировой кризис, на пандемию, но даже в этом случае открытые данны можно сравнить с другими странами, и вот тут-то и возникает серьезная проблема – похоже, что сравнение очень не в нашу пользу.

Практика не нова. Газпром тоже не публикует с начала года стандартную отчетность, а потому объемы экспорта, выручку, прибыль нашей гигантской "распилочной" можно оценивать лишь по косвенным признакам. Теперь пришло время и для всего бюджета.

Российская власть живет в парадигме развитого солипсизма – если о проблеме не говорить, то ее нет. Отсюда и технология "ихтамнет", и дикая цензура по всем вопросам и проблемам. Управленческая вертикаль уже не способна генерировать хоть какие-то осмысленные решения, а потому наиболее логично – просто их не замечать. И уж тем более не говорить о них.

Российское управление при Путине прошло весь путь вопиющей некомпетентности с самого высшего верха и достигло своего идеала – если нет проблемы, то ее не нужно и решать. А если что-то и есть, то как-нибудь само рассосется.