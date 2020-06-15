Ученые: Алкоголизм зависит от группы крови человека

15.06.2020, 19:09, Разное

Международная группа ученых проанализировала связь алкоголизма с группами крови человека. Специалисты установили, практически 50% всех пациентов в Японии и США, злоупотребляющих спиртными напитками, являются обладателями второй группы крови.

Ученые подчеркивают, результаты их исследования могут быть распространены и на все другие страны мира. Специалисты предполагают, подобная зависимость связана с функционированием надпочечников. Для восполнения недостатка глюкозы обладатели второй группы крови начинают употреблять спиртные напитки, и у них намного выше вероятность получить алкогольную зависимость. Кроме того, ситуация усугубляется и особенностями их организма, при которых для нормализации работы ЖКТ и избавления от холестериновых бляшек им рекомендовано регулярное употребление небольшого количества красного вина.

Ученые отмечают, наибольшая устойчивость к алкоголю у представителей четвертой группы крови. В то же время людям с третьей группой эксперты советуют воздерживаться от спиртного, поскольку от его воздействия у них страдает сердце и печень. Эксперты подчеркивают высокую психологическую устойчивость у обладателей первой группы, однако от алкогольных напитков у них могут появиться проблемы с ЖКТ.