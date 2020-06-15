 

В РФ ответили на призыв Украины обсудить «вопрос» Крыма

15.06.2020, 19:08, Новости дня

О создании каких-либо международных переговорных форматов на тему принадлежности Крыма не может быть и речи, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Все это частная инициатива киевских властей, у которой нет реального продолжения. Обсуждать нечего. Вопрос закрыт. Ни о каких международных платформах не может быть и речи. Крым – это территория Российской Федерации и никакой другой интерпретации быть не может. Предмета для обсуждений нет. РФ не обсуждает ни с кем свои территории и способна их защитить», в – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что если Киев и хочет поднять крымский вопрос, то сделать это можно исключительно в контексте признания его российской территорией.

«В противном случае не стоит выдумывать никакие фейковые международные платформы», – подчеркнул депутат.

В понедельник правительство Украины заявило, что Киев должен искать возможности для диалога с Москвой по Донбассу и Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступает за возвращение «вопроса Крыма» на повестку дня, до этого он заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом.

В РФ объяснили заявления Зеленского безысходностью.



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