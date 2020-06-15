 

Эксперт не исключил давления на следствие для освобождения Навального от ответственности

15.06.2020, 19:08, Новости дня

У поступка Навального есть четкая трактовка в Уголовном кодексе. А следствие должно быть проведено беспристрастно, невзирая на возможное давление, призванное избавить блогера от наказания. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального за оскорбление ветерана войны Игната Артеменко.

«Был оскорблен человек, прошедший Великую Отечественную войну. Более того, сделано это было в год 75-летия Победы. Не будем забывать, что после гнусного выпада Алексея Навального, 93-летний ветеран Игнат Артеменко почувствовал себя плохо, состояние его здоровья резко ухудшилось. Неважно, какая фамилия у оскорбившего – Навальный, Иванов или Сидоров. За оскорбление людей, благодаря которым миллионы наших предков не погибли в газовых камерах концлагерей, надо нести очень серьезную ответственность», – подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

В понедельник московские следователи возбудили дело в отношении блогера Алексея Навального по статье «клевета» за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия.

Внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в свой адрес. У ветерана произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

«Поступок Навального – не просто подлость. У поступка есть четкая трактовка в Уголовном кодексе. Следствие должно быть проведено беспристрастно, невзирая на возможное политическое давление, призванное избавить блогера от наказания, – подчеркнул Коротченко. – Каким будут вердикт и наказание, я не берусь предсказывать – это решит суд. Но моральный аспект очевиден: нельзя «утираться» каждый раз, когда плюют в лицо нашим ветеранам. Надо отвечать, точно так же как были недавно возбуждены уголовные дела в ответ на провокации, – когда портреты гитлеровских преступников размещали на сайте Бессмертного полка. За это люди должны отвечать».

Ранее петицию с требованием привлечь к ответственности Навального за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Член центрального штаба ОНФ, глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям блогера. В Общественной палате РФ также призвали Следственный комитет проверить оскорбление Навальным ветерана, юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Навальный мог обойти тему ветеранов, однако «вышел за рамки приличия и покусился на святое», а адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Излечившаяся от коронавируса рассказала о симптомах болезни

05.06 / Владимир Чупров: «Одна капля нефти делает непригодной для употребления кубометр воды»

12.05 / Захарова пояснила, почему США считают себя победителями во Второй мировой войне

15.06 / Human Rights Watch требует от российских властей прекратить наказывать врачей, которые жалуются на опасные условия работы с COVID-19

24.04 / В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

24.04 / Euronews – маски в России теперь носят даже матрёшки

11.05 / Россия и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС

07.05 / В США смоделировали последствия термоядерного удара по Москве

20.05 / Цены на нефть штурмуют максимумы с начала кризиса на фоне снижения запасов в США

08.06 / В списки Конвенции о запрещении химоружия включены «Новички»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска