Мнение: “Абсолютно четкий сигнал”

15.06.2020, 19:07, Разное

"Абсолютно четкий сигнал"

МИД РФ негативно оценил предоставление Украине «расширенного партнерства с НАТО»

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что расширение партнерства Украины и НАТО является политическим сигналом о том, что Альянс не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе. "Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе – это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересовано в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга Альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу.

Разумеется, заказ на продолжение войны на Донбассе никто не отменял, и заказ этот исходит не только и не столько из Киева, сколько из Вашингтона и евроатлантических кругов в Брюсселе, которые заинтересованы в том, чтобы выгодная война продолжалась и не подвергалась риску прекращения со стороны Минских соглашений, Нормандского формата и прочей болтологии.

Поэтому, пока в 10-й или 20-й раз констатируется невыполнение Украиной Минских соглашений, на Украину продолжаются поставки оружия, амуниции, а местным марионеткам периодически подбрасывают политические бонусы, дабы они могли говорить, что процесс «интеграции в ЕС и НАТО» идет. Соответственно, те, кто подсел на этот наркотик, целиком и полностью зависимы от него и не заинтересованы в пересмотре существующего курса – это было очевидно и в отношении Порошенко, и в отношении Зеленского.

Более того, киевские марионетки достаточно быстро поняли, что на войну можно списать всё, что угодно, особенно, ситуацию в социально-экономической сфере, ввиду чего она стала системообразующим фактором как внешнеполитического, так и внутриполитического курса. Каких-то иных идей у Украины нет и не предвидится – заданный курс антироссийского плацдарма и инструмента плотно интегрирован в мыслительные процессы и деятельность украинских государственных структур, поэтому, как и Польша с Прибалтикой, украинская партия войны будет продолжать получать такие «абсолютно четкие сигналы», которые свидетельствуют о том, что несмотря на очевидный кризис в США и ЕС, генеральный курс в отношении России, Народных Республик и войны на Донбассе будет оставаться неизменным, что бы там ни думали сторонники нормализации отношений Украины в Москве или же сторонники окончания войны на Украине.

И тут не так важно, решится ли Зеленский (хотя бы, чтобы угодить Трампу) посадить Порошенко или нет. Пресловутая «партия войны» – больше чем Порошенко, это достаточно обширная прослойка обслуживания одного из ТВД новой Холодной войны и принимающая последствия этого для самой Украины, хотя бы потому, что большинство из замешанных в этом рассчитывают избежать за это ответственности, оставаясь у власти и при власти, пока тянется многолетняя системообразующая война.

Те силы, которые пытаются хотя бы из экономических соображений добиться окончания войны, объявляются «предательскими» и «пророссийскими», а кого-то и вовсе пинками под зад выкидывают из органов власти, как это было с работавшим в Совете Безопасности Украины Сергеем Сивохо, который с дозволения Зеленского просто посмел заикнуться о возможности диалога с ДНР и ЛНР. Система прожевала его и выплюнула. Рассуждавшую о мире «народную героиню» Надежду Савченко объявили «торпедой Путина», а потом и вовсе посадили по фейковому обвинению. И что-то при Зеленском она к большую политику не вернулась.

Бывшие же регионалы, которые частично топят за перемирие на Донбассе, уже который год демонстрируют свою несостоятельность. Потеряв всё, что можно и нельзя в 2014-м году, они мало какие уроки из этого вынесли и до сих пор пытаются продать себя населению Юго-Востока и Москве как выразителя интересов части населения Украины, которая хочет мира. Но на практике они также неспособны повлиять на коррекцию генерального курса. Иронично, что, несмотря на то, что большинство жителей Украины хочет завершения войны, на Украине фактически отсутствует политический актор, который на деле хотел бы и мог его добиться. Зеленский и Ко уже продемонстрировали, что не хотят и не будут останавливать войну. Регионалы хотят, но не могут. Порошенко и прочие нацики, наоборот, заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. Соответственно, иных сигналов от НАТО в адрес «партии войны на Украине» ожидать не следует. США и НАТО в целом устраивает, куда все это идет. Издержки Украины для операторов курса несущественны.

Поэтому в ближайшем будущем мы наверняка услышим еще не раз про «неконструктивную позицию Украины», при этом общая ситуация никак меняться не будет – как за столами дипломатических переговоров, так и на линии фронта, где кровь будет продолжать литься.

Специально для "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/signal-dlya-partii-voyny/ – цинк

PS. Сообщают, что у наших давеча были потери под Санжаровкой. У ВСУшников новые потери от миномета "Молот". На Донбасском фронте без перемен.

PS2. Плюс полная версия интервью Копатько (часовая) на тему российской политики на территории бывших республик СССР.