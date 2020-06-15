Мнение: Зачем Ефремова в тюрьму

15.06.2020, 19:06, Разное



Ждут для перевоспитания

Авария на Садовом кольце с участием известного актера продолжает, что называется, «будоражить умы». Многие совестливые и жалостливые люди, к тому ж тронутые искренним, как они считают, раскаянием актера Ефремова, сейчас вслух задаются вопросом: а зачем вообще виновников ДТП сажать в тюрьму, да еще и на долгий срок (по недавно принятым драконовским поправкам в Уголовный Кодекс, Ефремова могут посадить аж на 12 лет – а было “до 5 лет”).

Какой в этом смысл? – спрашивают сердобольные граждане. – Зачем человека, который еще мог бы принести много пользы обществу (по принципу «Смех и радость мы приносим людям!»), мариновать за решеткой?

И в самом деле: ведь виновность в ДТП, за редким исключением, не имеет умышленного характера. То есть никак нельзя сказать, что Ефремов, садясь пьяным за руль, реально намеревался нанести кому бы то ни было вред, не говоря уж о том, чтобы убить. Разве хотел известный артист убивать человека?! Ответ: «Конечно, нет!» Можно даже добавить совсем по-детски – «но он ведь ничего плохого не хотел!»

Более того: очень похоже, что незадолго до рокового столкновения Ефремов за рулем вообще того… заснул. В общем, как-то отключился. Как еще объяснить, что его автомобиль спокойно пилил на высокой скорости по идеальной прямой? То есть несчастного водителя Захарова убил в буквальном смысле сам неуправляемый джип… с мирно спящим Ефремовым внутри. Который видел при этом, возможно, самые добрые, ласковые и красочные сны, лишенные какой-либо агрессии и злобы.

Ну а раз нет умысла, – торжествующе заключают сердобольные граждане, – то и сажать не за что! Большой штраф там, лишение прав пожизненно, какие-нибудь обязательные общественные работы в пользу семьи покойного – да и будет. Зачем же такая жестокость – в колонию к отпетым уголовникам и к еще более отмороженным надзирателям? Вы что, не знаете, какие там порядки?! Да там из молодых здоровых амбалов в два счета доходяг делают! А Ефремов – старый уже и больной…

Ответ на частный вопрос про конкретного человека – «зачем Ефремова сажать» – зависит от того, как мы отвечаем на вопрос общий: зачем вообще людей, совершивших преступления, заключают в тюрьму? Я следил за кипящими дискуссиями и сделал для себя неожиданный вывод: во-первых – как обычно, большинство о таких материях вовсе отродясь не задумывались: сажают и сажают, а зачем – да черт их разберет. Среди же тех, кто хотя бы в состоянии сформулировать ответ, ходят версии самые разные и порой весьма фантастические.

Самых ходовых я выделил три:

а) это месть. Государство (общество) мстит гражданам за их преступления. Что посеял – то и пожнешь, любишь медок – люби и холодок, око за око, зуб за зуб. В общем, заставил других мучиться – будешь мучиться сам, мы тебе, гадине, это обеспечим.

б) это перевоспитание. Тут идея, что преступник из тюрьмы выйдет лучше, чем был. Был мерзкий отморозок, думал, что ему море по колено и все позволено – а выйдет тихим, скромным, вежливым, уступающим место старшим в трамваях (и непьющим, конечно). Ну, или, по крайней мере, не таким борзым – уже, типа, хорошо.

в) это садизм. Тюрьмы придумали люди с дурными наклонностями, которым просто нравится мучить и издеваться над людьми. Только в реальной жизни за это можно попасть в тюрьму, а тут – они уже в ней, поэтому могут делать что хотят. Причем это относится в равной мере как к тем, кто в тюрьме сидит, так и к тем, кто ее охраняет – те и другие отрываются на полную катушку.

Версии расположены в порядке убывания популярности у «простого народа» из соцсетей.

Если в народе такие настроения – понятно, почему идея упаковать артиста в ИТК представляется многим сомнительной: ведь все эти «пункты» в кейс Ефремова ложатся плохо! Первой отпадает идея «мести» – мы ее уже частично обсудили. За что мстить, если никакого «умысла на зло» реально не было? Вообще идея мести попахивает дикарством; как какой-нибудь персидский царь Ксеркс приказал «высечь море», потопившее его корабли. Месть в принципе довольно глупа – ясно ведь, что погибшего все равно не вернешь, как бы ни страдал Ефремов в заключении; а что толку живым в его страданиях?

Тут мы автоматически перескакиваем на пункт «в» – про садизм. Всех тех, кто страстно требует непременно «покарать Ефремова, и пожестче!» – как раз и хочется по этому пункту и обвинить самих. Мол, движет вами никакая не жажда справедливости (которая понимается как жажда мести, «око за око»), а тот самый садизм, стремление поиздеваться – которое, вообще-то, является постыдным сексуальным извращением, а вовсе не доблестью!

Ну и, наконец, все слова насчет «перевоспитания» применительно к российской пенитенциарной системе, конечно же, ничего, кроме громкого хохота, у аудитории не вызывают. Собственно, данный довод и применяется чаще всего в отрицательном смысле – в духе «неужели вы думаете, что в тюрьме Ефремова перевоспитают?!» И да – уж о чем-о чем, а о нравах российских тюрем в России наслышаны практически все от мала до велика – спасибо, как говорится, радио «Шансон» и кружкам детского творчества под маркой АУЕ.

Россияне не «подозревают», они знают: в тюрьме люди становятся не лучше, а хуже. Это правило почти без исключений. И конечно, знание такого рода также становится аргументом в пользу Ефремова – то есть в пользу того, что в тюрьму его не надо.

Получается, стало быть, что никаких разумных доводов «за тюрьму» при объективном рассмотрении у «стихийного суда присяжных» в соцсетях просто не остается? Вердикт присяжных – «Виновен, но в тюрьму не сажать»?

Не все так просто. Парадокс в том, что все перечисленные «ходовые» версии «зачем нужна тюрьма» – месть, перевоспитание, садизм – являются не более чем вспомогательными, а то и вовсе неверными. В реальности все обстоит гораздо хуже, чем полагают наивные и, в общем-то, прекраснодушные обыватели.

Основной аргумент «за» тюрьму – всесокрушающ, но при этом совершенно бесчеловечен. Видимо, именно потому он и приходит в голову обывателям (людям, мыслящим всегда конкретно и с трудом понимающим абстракции) в последнюю очередь.

Законодателя, придумавшего тюрьмы, конкретные судьбы конкретных преступников – будь это даже сам исполнитель бессмертной роли попа Иннокентия – не волнуют от слова «совсем». Преступник, если он уже разоблачен и ПОЙМАН – это ничто. Отработанный материал. Тюрьмы на самом не для них. И не для их жертв. И не для праздной публики в зале суда.

Главное предназначение тюрьмы – причем как в древних Афинах, так и в нашем 21 веке, ничего не меняется – это УСТРАШЕНИЕ. Не самих преступников (их в меньшей степени) – а, в первую очередь, тех, кто преступником еще не стал. То есть – всех остальных граждан («а также – гостей столицы»).

Сердобольным и совестливым людям именно ЭТО понять очень трудно. Они считают (многие – абсолютно искренне), что для человека, случайно сбившего на переходе старушку (или также случайно въехавшего на полную людей автобусную остановку) – самым страшным испытанием станут нестерпимые муки совести и ужасные видения, являющиеся в ночных кошмарах. Не исключено, что, страшась именно таких мук, эти люди не садятся за руль даже после выпитой вчера кружки пива (а может, и не пьют вообще).

Но увы. Практика показывает, что страх БУДУЩИХ мук совести – слишком плохой, негодный ограничитель. Страх вполне реальной тюрьмы, со всеми связанными с ней «прелестями» – действует куда эффективнее. Мы имеем, таким образом, четвертый и самый мощный, бесчеловечный резон:

г) посадить, чтобы другим неповадно было.

Что в этом резоне так напрягает всех людей доброй воли, в том числе, признаться, и меня?

Естественно – обесценивание. «Равенство всех перед законом» – это ведь очень обесценивающий лозунг, как собственно, и само слово «равенство». Не зря это слово нынче многие искренне ненавидят. Ибо – как это, «равенство»?? Простой землекоп – и гениальный художник? Пьяный забулдыга – и редкой красоты модель? Ростовщик-кровопийца (сейчас называется «банкир») – и вирусолог-бессеребренник, выводящий формулы вакцины от всех коронавирусов, вместе взятых?!

Какое между всеми ими может быть равенство? Ну, вот такое – перед законом. То есть мы должны взять Ефремова за шкирку – и сунуть в тюрьму; но не ради самого Ефремова, а ради (гипотетического) шанса, что на его примере другие, будущие ефремовы, возможно, побоятся в будущем пить за рулем (и на всякий случай – даже и без руля).

Интересна в этом плане позиция «членов семьи погибшего». Тут писали, что ей якобы (это вслух опровергается) какие-то представители актера предлагали в качестве отступных и за «прощение» 100 млн. рублей. А семья отказалась.

«Прощение» от родственников и близких погибшего – важный аргумент защиты в пользу условного приговора. Тут получается, что с точки зрения собственно семьи в узком смысле было бы правильно взять деньги (очень немалые, особенно для Рязани). В конце концов, покойного в любом случае не воскресить – а живым деньги артиста очень даже пригодятся.

А отказываясь, семья лишает себя больших денег, но выполняет важную общественную функцию – обеспечивает ту самую «неповадность»… ДЛЯ ДРУГИХ. Для потенциальных будущих жертв подобных же наездов. Как обычно в России – исполнение важной общественной функции сопряжено с прямым и большим убытком для тех, кто сдуру берется ее исполнять.

Постойте. А как же сам Ефремов? Он что теперь – просто «пример»? А самого Ефремова больше нет. Как, кстати, он в своем покаянном слове сам и признал. «Кончился Ефремов».