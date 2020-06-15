“Ну какой он убийца?” Коллеги Ефремова призывают прекратить “публичную порку”

15.06.2020, 19:05, Новости дня

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова – курьера, погибшего после лобового столкновения его машины с джипом Михаила Ефремова, который был сильно пьян.

Артист записал покаянное видеообращение, в котором есть, в частности, такие слова: "Я все равно прошу прощения, хотя знаю, что не простят. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова".

Родные погибшего словам артиста не верят – им кажется, что в них больше жалости к себе самому, чем к Сергею. Материальной компенсации семья принимать не хочет и не может, как сказал адвокат. Они хотят лишь того, чтобы все было по суду.

До сих пор об истинной причине смерти сына не знает мать погибшего: 88-летней женщине не сообщили, что в его автомобиль врезался джип известного актера, а сказали, что он умер из-за проблем с сердцем.

Заслуженный артист, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, сейчас находится под домашним арестом.

Многие друзья и коллеги актера в эфире телеканала "Россия 1", выражая соболезнования семье Сергея Захарова, призывают прекратить "публичную порку" Ефремова.

Об этом, в частности, говорит Алика Смехова. Она считает, что Ефремов "просто болен" и уже "сам себя наказал и покаялся".

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, которая хорошо знала родителей артиста, с болью говорит о том, что "им на небе сейчас очень тяжело, а "Миша взял и раздавил – и того человека, и себя уничтожил".

Николай Цискаридзе, знавший еще великого деда Михаил Ефремова — оперного режиссера Бориса Покровского, и его мать Аллу Покровскую, просит дать актеру пройти ад, в который он попал, и хотя бы на время следствия оставить его в покое.

Журналист Михаил Леонтьев высказывается более эмоционально: "Мишка – гениальный артист! У него дар, ну какой он убийца, ну что мы делаем? Мишка убийца? Вообще не соображал, что он делал на самом деле", – говорит друг Ефремова.

При этом некоторые называют Ирину Стерхову, с которой в последние годы в Москве жил Захаров, "лжевдовой", а также высказывают предположения, что семья Захарова "пиарится" на этой истории. Это, однако, категорически опровергает адвокат семьи Александр Добровинский.

Он утверждает: родственники погибшего добиваются только того, чтобы резонансное дело не замяли, а на предложения о компенсации отвечают, что память о Сергее продать они не могут.

Почему его семья не верит в справедливость суда? Что ответил брат Сергея Захарова на предложение Сергея Гармаша встретиться лично?

Почему первая жена Захарова поддержала московскую сожительницу Сергея, а не его вторую официальную жену?

И действительно ли общество, СМИ и соцсети чрезмерно жестоко ведут себя в отношении кающегося Михаила Ефремова?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".