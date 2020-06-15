Названа дата проведения “Евровидения” в 2021 году

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15.06.2020, 19:05, Новости дня

Стало известно, когда именно состоится песенный конкурс "Евровидение". Напомним, в 2020 году его перенесли из-за пандемии коронавируса.

На сайте мероприятия сообщается, что два полуфинала конкурса пройдут в следующем году, 18 и 20 мая. Большой финал зрители смогут увидеть 22 мая. "Евровидение-2021" состоится там же, где и было запланировано его проведение в мае 2020 года — Роттердам (Нидерланды).

Этой весной в Нидерланды от РФ должна была отправиться группа Little Big с песней Uno. Решение о том, кто поедет на "Евровидение" в 2021 году, остается за вещателями. Если Little Big все-таки отправятся на конкурс, им нужно будет представить новую песню.



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