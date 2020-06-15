 

Глава Единой лиги Кущенко: все клубы подтвердили участие в сезоне-2020/21

15.06.2020, 19:05, Новости дня

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что все 13 участников прошлого сезона подтвердили свое участие в следующем розыгрыше турнира.

"Все 13 клубов подали заявки на участие в чемпионате на следующий сезон, и все соглашения предварительно подписаны, – приводит слова Кущенко "РИА Новости". – Сейчас мы перепроверяем все ресурсы, которые поддерживают наши клубы. Мы хотим застраховаться, чтобы все команды доиграли сезон".

Сезон-2019/20 Лиги ВТБ был досрочно завершен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российская федерация баскетбола приняла решение не определять победителя и медалистов минувшего сезона.

В начале июня заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил, что баскетбол вернется в нашу жизнь в августе.



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