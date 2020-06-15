Ученые нашли, где в организме ВИЧ скрывается от лечения

15.06.2020, 19:00, Разное



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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может находить «убежище» от противовирусной терапии в определенных клетках головного мозга, а затем снова становиться активным и поражать другие органы. Об этом утверждает новая научная работа, проведенная с использованием мышиных моделей и тканей человека. Она опубликована в PLoS Patogenes.

В организме человека ВИЧ поражает иммунную систему, что может приводить к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Современная комбинированная антиретровирусная терапия существенно снижает концентрации вируса в организме. Такое лечение может сильно продлевать жизнь, но в настоящее время противовирусные лекарства не могут полностью справиться с ВИЧ в организме.

В новом исследовании ученые ставили цель обнаружить, где скрывается ВИЧ от терапии в организме инфицированных. Точные данные о механизмах защиты вируса должны помочь в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Согласно данным новой работы, которую провели ученые из Медицинского центра Университета Раш, ВИЧ может прятаться в астроцитах – клетках головного мозга. Это клетки с большим количеством отростков, среди функций которых –поддержание структуры и питание нервной ткани. Ученые указывают, что ВИЧ может инфицировать до 3% этих клеток.

«Даже 1% [астроцитов] может быть значительным резервуаром для спасения вируса. Если мы хотим найти лекарство против ВИЧ, нельзя игнорировать роль мозга в качестве такого резервуара», – сказала Live Science профессор Лена Аль-Харти (Lena Al-Harthi), соавтор исследования.

В то же время, мышиные модели дают нам недостаточную информацию о том, как скрывается вирус от лечения. Об этом сообщил доктор Лишомва Ндлову (Lishomwa Ndhlovu) из Корнеллского университета. Он подчеркнул, что нужны новые исследования, чтобы понять, как «уничтожить вирус в нише».

Ранее уже было известно, что ВИЧ может попадать в головной мозг. В том числе, ученые знали, что с ВИЧ-инфекцией может быть связано развитие деменции.