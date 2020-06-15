Мнение: Письмо: “Пришло видео-доказательство”

15.06.2020, 18:58, Разное

Для самостоятельного разбора письмо.

Обратите внимание на два главных момента.

На корону-кровопийцу автора (и ее желание быть “девушкой-плюсом”, особенно в глазах соперницы) и анти-шкатулку, из которой кормится эта корона. Мы не разбирали анти-шкатулку подробно пока.

И второй момент: как Штурманам легко испортить жизнь, и почему так легко?

bru_lliant

Добрый день, Эволюция.

> Писала вам 2 года назад, но вы не опубликовали письмо. Перечитывая его, я понимаю, насколько сильно была прибита моя корона к голове.

> Мой муж мне изменял год, а может и больше. Я отказывалась в это верить, даже когда его любовница начала писать мне анонимные письма с деталями – название гостиницы, номера машин.

> Муж клялся, что ничего нет, я истерила, била посуду. Делала все то, что делать в таких ситуациях нельзя. Унижала себя, но боялась поверить в очевидное и логичное объяснение.

> Все прояснилось, когда в очередной раз пришло видео-доказательство. Муж признался.

> Я съехала на другую квартиру, муж не спешил меня возвращать.

> Я ждала извинений, ждала, что он упадёт на колени и будет молить о прощении. Ведь у нас общий ребёнок, у нас 8 лет брака за спиной. Но динамики не было, но я конечно ждала, потому что намертво прилипла.

> У меня была в тот момент плановая операция, мне было очень себя жаль. А муж проявил заботу и приехал – в итоге я сама же инициировала диалог, попросила рассказать почему так произошло. В итоге он извинился, хотя как потом выяснилось – во многом наврал. Сейчас понимаю, надо было подавать на развод ещё тогда. Но я была не готова.

> Любовницу он бросил, показал скрины, где просит ее не писать, что все между ними закончено.

> Ребёнка мы увезли на лето к бабушке, и у нас начался «медовый месяц».

> Я полетела в минус. Штормило меня знатно, но муж постоянно повторял, как благодарен мне за прощение, как ценит это и как счастлив быть в семье. Подарил дорогое украшение, предлагал венчаться. Секса стало больше. Постоянно повторял, что вот теперь он чувствует, что я его люблю. И он потому и ушёл на сторону, что думал, что не нужен мне, что у меня на первом месте работа, потом ребёнок и где-то там дальше он.

> Я много работаю, вышла из декрета через год, сейчас у меня своя компания. Я зарабатываю больше мужа в 2 раза, у меня ненормированный график, потому что это особенность бизнеса.

> Прошёл год – и мне снова начали приходить анонимные сообщения. Муж клялся, что никак больше не контактировал с ней и что держит своё слово. Мы какое-то время жили в молчании, я переваривала – почему спустя время снова стали писать? Значит, что-то случилось, что сподвигло к этому.

> Муж сказал, что скорее всего женщина не может успокоиться, не может смириться, что «он остался в семье». При всем этом она успешно замужем, муж бизнесмен, неё двое взрослых детей, старше меня по возрасту, но очень хорошо выглядит. Я считаю, что она очень красивая.

> Как-то потом все устаканилось – мы съездили на отдых, купили квартиру новую. И вот в марте я уезжаю в командировку – и получаю целую простыню сообщений, о том, что они снова сошлись на полгода, что она у него далеко не единственная в нашем браке, детали про покупку нашей квартиры. Я переслала мужу всю эту простыню и написала, что подаю на развод.

> Вернулась в Москву, муж клянётся, что 2 года честен со мной, что да, поговорил с ней только по телефону летом. Она звонила пьяная и рыдала, что любит его. Но между ними уже 2 года ничего нет, и что если она не успокоится, он сообщит все ее мужу. Потом мне пришло уже от неё сообщение, где она извиняется, что сообщения эти анонимные от ее подруги. И что уже 2 года действительно ничего не было, и был только один телефонный звонок, в котором он сказал, что у нас все хорошо и встречаться он не хочет. Я все это прочитала и не стала на это отвечать.

> А потом началась самоизоляция, и мы оказались заперты в квартире на 2 месяца. Муж был заботлив, брал на себя много бытовых дел. Но у меня что-то сломалось внутри. Мне кажется, что я давно живу в иллюзиях. Сказала, что подаю на развод. Муж ответил, что не хочет этого, что он честен со мной эти 2 года, что мы с дочкой – самое дорогое, что у него есть. Но если я хочу развод – он его даст. «Смотри не пожалей», добавил.

> Консультируюсь с юристом, потому что и квартира в ипотеке, и ребёнку 6 лет.

> Понимаю, что будет очень трудно. Финансово я смогу закрыть все наши с ребёнком потребности. Но за дочку очень волнуюсь – для неё это будет травма.

> У мужа есть сын от первого брака, ему уже 15 лет. Он вкладывается финансово, часто звонит и ездит к нему, но это никогда не заменит совместной жизни с ребёнком.

> В быту его вложения тоже были существенными. Не питаю иллюзий, что за дверями загса меня ждет принц. Хоровода вокруг меня никогда не было.

> Боюсь сделать ошибку, о которой буду жалеть всю жизнь, но как дальше с мужем жить, как любить его и как с ним спать не представляю.