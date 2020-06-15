Мнение: Зелёное евро, северокорейские смартфоны и сланцевая контрреволюция

15.06.2020, 18:55, Разное

1. Судя по статье американского агентства «Блумберг», в США серьёзно опасаются конкуренции со стороны Евросоюза и его зелёной идеологии:

…агентство Bloomberg сообщает, что «путь евро к мировому выдающемуся положению лежит через «зеленые» финансы», и описывает радужные перспективы:

«Евро занял доминирующее положение на быстрорастущем рынке финансирования с помощью «зеленых» облигаций (то есть облигаций, которые используются для финансирования экономической деятельности, способствующей снижению экологического вреда или минимизирующей выбросы парниковых газов в атмосферу. — Прим. авт.), и в этой валюте была осуществлена почти половина всех новых выпусков «зеленых» облигаций в прошлом году, следует из данных Европейского центрального банка. Эта эволюция согласуется с амбициями Европейского союза сделать континент первым климатически нейтральным регионом (планеты) к 2050 году. <…>

Позиционирование евро как главной валюты для борьбы с изменением климата может в конечном итоге поднять его возможности в качестве международной резервной валюты».

По большому счету, инвесторам предлагается выбрать между двумя представлениями о том, что будет более важным в будущем: внутриполитические конфликты внутри Евросоюза и тот факт, что сейчас (по крайней мере, по оценке некоторых немецких экспертов) за счет Европейского центрального банка финансируются бюджеты стран-банкротов, или то, что финансовые инструменты, которые выпускаются во имя спасения климата, развития безуглеродной экономики и прочих «зеленых» идеалов (а также все сопутствующие долги), используют валюту Европейского союза. Если верить, что в конце концов значение имеет реальная экономика, то, вероятно, правы лондонские и франкфуртские пессимисты, которые не ждут для еврозоны ничего хорошего. А если правы те, кто искренне считает, что экономика в перспективе станет базироваться на «ветряках» и электромобилях, то, наверное, у евро будет блестящее будущее, несмотря на нынешние сложности.

https://ria.ru/20200610/1572707712.html

Что же, если США сейчас предлагают миру идеологию бесконечного покаяния белых людей, то по сравнению с этим европейская «зелёная экономика» выглядит вполне привлекательно.

2. Оказывается, в Северной Корее есть «собственные» смартфоны:

https://monetam.livejournal.com/1331783.html

Андрей Ланьков, спец. по обеим Кореям, пишет:

Есть в КНДР одна замечательная традиция – выдавать импортную технику за свою. Восходит она к тем временам, когда с советской и восточноевропейской техники снимали таблички, указывающие на место производства, и вешали другие, с указаниями на то, что данный станок произведён в КНДР (да и по телевизору это ещё потом показывали, слегка пробешивая ко многому привычных советских дипломатов). Впрочем, не все производители против такого возражали: японцы ещё в семидесятые делали под северокорейские заказы бытовую технику, которая уже на этапе производства маскировалась под изделия северокорейского производства (корейские надписи везде и т.д.). Им платили деньги, а престиж их не волновал особо – тем более, что занимались этим не самые большие и не самые известные фирмы. Ну а в КНДР всё это помогало народ патриотически вдохновлять и наполнять его сердца чувством национальной гордости.

Сейчас так играют, в частности, со смартфонами. Главный северокорейский смартфонный брэнд – «Пхеньян» долгое время делался на заводах китайской фирмы Gionee, но подавался как сделанный в КНДР. Однако Gionee обанкротилась, и производителя чучхейских смартфонов пришлось менять. Сейчас, как выяснили любители-потрошители северокорейской электроники (такие есть), последние модели «Пхеньянов» делают в Гонконге, на заводах фирмы LT Mobile International Limited. Ну и хорошо.

3. Коллега genby пишет о том, что «сланцевая революция» в США сменилась «сланцевой контрреволюцией»:

https://genby.livejournal.com/832351.html

Падение цен на нефть оказалось V-образным, кратким и абсолютно некритичным для России. По большому счету, если нефть вырастет до 50 долларов, всем традиционных нефтедобытчикам можно будет начать восстанавливать добычу на законсервированных скважинах. Единственным пострадавшим от падения цен окажется сланцевая индустрия США, продолжающая процесс скукоживания.

Число активных буровых установок на нефть в США показало очередное сокращение на 16 штук. Всего осталось 206 установок. Ещё 1,5 подобных сокращения и число установок достигнет уровня середины 2009 года, в 179 штук. За последние 2,5 месяца число буровых на нефть сократилось более чем в три раза. С 683 штук на средину марта до 206 штук на 5 июня. <…>

США так и не смогли стать нетто-экспортёром нефти. Конечно, если в зачёт включать нефтепродукты, то около года США продержались в качестве нетто-экспортёра. Вернувшись к прежнему состоянию нетто-импортёра в мае этого года. Но поскольку эксперты прогнозируют упадок нефтедобычи на 5 млн баррелей в день, с пика в 13 млн баррелей, то это означает, что США будет импортировать 3 млн баррелей нефти.

Для любителей секты «Сегодня Газпром умирает особенно сильно» сообщаю, что избыток сланцевого газа, который США начали экспортировать, идёт в качестве попутного на сланцевых месторождениях нефти. Это примерно 20% от всего добываемого газа в США. Не будет сланцевой нефти, не станет и сланцевого газа. Терминалы на 100 млрд долларов, которые США сначала строили в качестве приемных 2005-2008 годах, а потом в 2011-2015 переделали в качестве заводов сжижения ещё за 100 млрд долларов, наверно придется переделывать опять за 100 млрд долларов в приёмные на газ из России.