Король Марокко Мухаммед VI перенес операцию на сердце

15.06.2020, 18:54, Разное

Правящий монарх Марокко – король Мухаммед VI – в воскресенье перенес хирургическое вмешательство. Он страдал от нарушения сердечного ритма, и врачи, исходя из данных о его состоянии, приняли решение об операции на сердце. Как сообщает агентство Maghreb Arabe Press, она была успешно проведена в клинике Palais Royal в Рабате. Ранее, два года назад, медики уже делали Мухаммеду VI подобную операцию, но не в Рабате, а в одной из клиник Парижа.

Операция прошла успешно, как и предыдущая, проведенная 26 февраля 2018 года в Париже, нормальный сердечный ритм был восстановлен, – говорится в заявлении медиков.

Король Мухаммед VIСтоит отметить, что в последние годы Мухаммеду VI действительно пришлось понервничать, ведь королевский дом Марокко сотрясал один скандал за другим. Началось все в 2018 году, когда король объвил о разводе с супругой, принцессой Лаллой Сальмой, с которой он прожил в браке 16 лет. Не вдаваясь в подробности расставания, король коротко сообщил об аннулировании их брака, после чего Лалла Сальма буквально пропала с глаз общественности. Через какое-то время Мухаммед VI подвергся критике из-за своего материального состояния: он является одним из самых богатых людей в Африке, в его владении – более шестисот автомобилей, двенадцать дворцов в Марокко, замок во Франции и многое другое. При этом средняя зарплата на душу населения в Марокко составляет всего 200 евро. Торжеством справедливости недовольные политикой короля могли посчитать случившееся с ним в начале года. Из дворца Его Величества были украдены слитки золота, ювелирные украшения и часы на сумму несколько миллионов долларов. Замешанными в краже оказались камергер королевской семьи, несколько личных охранников короля и ювелиры, а также члены известной преступной группировки Марокко.

Король Мухаммед с детьми и теперь уже бывшей женой Лаллой Сальмой