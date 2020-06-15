Адвокат объяснил, зачем Ефремов записал видеообращение

15.06.2020, 18:53, Новости дня

Инициатором записи обращения Михаила Ефремова после смертельного ДТП был его адвокат Эльман Пашаев, об этом сообщил сам представитель артиста.

«Это была моя инициатива. Михаил даже не знал, что я это буду публиковать. Я сказал ему, что видео нужно записать для меня», – передает слова Пашаева «Московский комсомолец».

Он заявил, что Ефремов «убит горем и корит себя», и с самого начала из-за этого у них с адвокатом «случился небольшой разлад».

«Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье? После этого Михаил целых три раза пытался извиниться публично, но журналисты каждый раз вырезали этот момент. Поэтому записали видео», – сообщил Пашаев.

Адвокат подчеркнул законность записи видеообращения.

«Публичное раскаяние Михаила мной было согласовано со следователем. Мы шага не делаем без ведома следователя», – подчеркнул Пашаев.

Ранее стало известно, что актер Сергей Гармаш выразил желание от имени своего близкого друга Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом. При этом спустя четверо суток после резонансного ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.

Добровинский объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.