 

В Сети обнародовали снимки новейшей российской системы минирования

15.06.2020, 18:53, Разное

Снимки, изображающие новейшую российскую систему дистанционного минирования, обнародовали на просторах Сети. Сведения о закупке Минобороны РФ комплекса стали известны в 2019 году, однако в объектив он попал только сейчас.
Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) создана на базе чытерхосного грузового КамАЗа, дополненная транспортно-заряжающей машиной. В составе комплекса – боевая машина, а также несколько транспортно-пусковых контейнеров с боеприпасами, которые снаряжаются минами разных типов. Впервые ИСДМ, разработанная для инженерных войск РФ, была зафиксирована фотографами на территории полигона Алабино во время подготовки к параду Победы.

Как пишет “ПолитЭксперт”, благодаря новейшей разработке конструкторов Научно-исследовательского инженерного института и НПО “Сплав”, можно дистанционно устанавливать минные заграждения на дальности до 15 км, осуществляя при этом в автоматическом режиме залп с поправкой на данные метеорологической станции и систем геопозиционирования.



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