В Северном море нашли обломки американского F-15

15.06.2020, 18:53, Новости дня

У берегов Англии в Северном море нашли обломки истребителя ВВС США F-15, который упал в ходе учебно-тренировочного полета, поиски пилота продолжаются, информирует авиабаза Лейкенхит (графство Саффолк) Королевских ВВС Великобритании.

Обломки нашла служба береговой охраны Великобритании, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что F-15С ВВС США упал в Северное море около 11.40 мск. Крушение произошло у мыса Фламборо-Хед в восточной части Йоркшира.

Истребитель относился к 48-му истребительному авиаполку ВВС США.