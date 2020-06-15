 

Назван срок первого старта ракеты «Рокот» без украинских деталей

15.06.2020, 18:48, Новости дня

Первый запуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот» без украинских комплектующих назначен на 2022 год, сообщил гендиректор Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Алексей Варочко.

«Первый пуск ракеты космического назначения «Рокот-М» планируется осуществить в 2022 году», – сказал он РИА «Новости».

Варочко отметил, что ракета «Рокот-М» рассматривается как оптимальное решение для запусков на орбиту малых и средних космических аппаратов.

«Учитывая перспективы развития этого сегмента спутникового рынка, в числе потенциальных заказчиков ракеты-носителя «Рокот-М» могут быть российские и зарубежные операторы спутниковых систем, национальные космические агентства, организации, научно-исследовательские институты», – добавил гендиректор предприятия.

С 2000 по 2019 годы был осуществлен 31 пуск ракеты «Рокот» с космодрома Плесецк с 74 космическими аппаратами. Последний пуск с использованием украинской системы управления состоялся в декабре 2019 года с тремя спутниками связи «Гонец-М».

В 2019 году Россия отказалась от ракет «Рокот» с украинской системой управления. Сообщалось, что на создание новой легкой ракеты-носителя «Рокот-2» без украинских комплектующих необходимо 3,4 млрд рублей.

В июне стало известно, что РФ без участия Украины возобновляет программу производства легких конверсионных ракет «Рокот», после согласования с Минобороны «новая ракета получила название «Рокот-М».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Медики Луганской области не получили обещанных доплат за работу с больными коронавирусом – СМИ

24.04 / Правительство Абхазии ушло в отставку

10.05 / Глава Минздрава Украины: Почему хирург должен получать меньше прокурора?

01.05 / В храме Вооруженных сил демонтировали мозаику с Путиным

12.05 / Белый дом примет решение о дальнейших действиях исходя из успешности открытия штатов

19.05 / SRF – для космических спутников нужны новые правила — старая система устарела

30.05 / В одном из сел Кабардино-Балкарии строят ультрасовременную школу

13.05 / Опубликован приказ о переписи евреев на Украине

02.06 / В Германии поставили США в один ряд с диктатурами

28.05 / В Кремле оценили эффективность борьбы с коронавирусом в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска