Назван срок первого старта ракеты «Рокот» без украинских деталей

15.06.2020, 18:48, Новости дня

Первый запуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот» без украинских комплектующих назначен на 2022 год, сообщил гендиректор Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Алексей Варочко.

«Первый пуск ракеты космического назначения «Рокот-М» планируется осуществить в 2022 году», – сказал он РИА «Новости».

Варочко отметил, что ракета «Рокот-М» рассматривается как оптимальное решение для запусков на орбиту малых и средних космических аппаратов.

«Учитывая перспективы развития этого сегмента спутникового рынка, в числе потенциальных заказчиков ракеты-носителя «Рокот-М» могут быть российские и зарубежные операторы спутниковых систем, национальные космические агентства, организации, научно-исследовательские институты», – добавил гендиректор предприятия.

С 2000 по 2019 годы был осуществлен 31 пуск ракеты «Рокот» с космодрома Плесецк с 74 космическими аппаратами. Последний пуск с использованием украинской системы управления состоялся в декабре 2019 года с тремя спутниками связи «Гонец-М».

В 2019 году Россия отказалась от ракет «Рокот» с украинской системой управления. Сообщалось, что на создание новой легкой ракеты-носителя «Рокот-2» без украинских комплектующих необходимо 3,4 млрд рублей.

В июне стало известно, что РФ без участия Украины возобновляет программу производства легких конверсионных ракет «Рокот», после согласования с Минобороны «новая ракета получила название «Рокот-М».