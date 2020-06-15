Мнение: Я вошла в лонг-лист премии “Просветитель”! Опять!!!

15.06.2020, 18:45, Разное

На сей раз с книгой «Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону»!

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Оргкомитет премии «Просветитель» сформировал лонг-лист, куда вошли 25 книг, об этом в прямой трансляции на YouTube рассказал один из его членов, литературный критик и телеведущий Александр Гаврилов.

Лонг-лист премии «Просветитель» в этом году выглядит следующим образом

Авченко Василий, Коровашко Алексей. «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке» (М.: Редакция Елены Шубиной, 2020).

Багдасарова Софья. «Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону» (М.: Бомбора, 2018).

Беляков Сергей Станиславович. «Весна народов» (М.: Редакция Елены Шубиной, 2019).

Вихрев Никита. «Рассказы о двукрылых» (М.: Фитон XXI, 2019).

Воскобойников Олег. «Средневековье крупным планом» (М.: Бомбора, 2020).

Губайловский Владимир. «Искусственный интеллект и мозг человека» (М.: Наука, 2019).

Долинин Александр. «Гибель Запада и другие мемы: Из истории расхожих идей и словесных формул» (М.: Новое издательство, 2020).

Егоров Виталий. «Люди на Луне: Главные ответы» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020).

Жвалевский Андрей. «Рептилоиды на плоской земле. Лженаука» (Минск: Дискурс, 2019).

Жуков Борис. «Дарвинизм в XXI веке» (М.: CORPUS, 2020).

Казанцева Анастасия. «Мозг материален» (М.: CORPUS, 2019).

Капанадзе Алексей. «Опытным путем. Эксперименты, изменившие мир» (М.: Наука, 2019).

Артем Космарский. Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти (М.: АСТ, Аудиокнига, 2020).

Костина Ольга. «Архитектура Московского метро» (М.: БуксМАрт, 2019).

Кукушкин Николай. «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020).

Лосева Полина. «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020).

Никифорович Григорий. «От оргазма до бессмертия. Записки драг-дизайнера» (Минск: Дискурс, 2019).

Попов Сергей. «Все формулы мира» (М.: Альпина нон-фикшн, 2019).

Радаев Вадим. «Миллениалы: Как меняется российское общество» (М.: Издательский Дом ВШЭ, 2019).

Ревзин Григорий. «Как устроен город» (М.: Strelka Press, 2019).

Соколов Александр. «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020).

Фуфаева Ирина. «Как называются женщины» (М.: CORPUS, 2020).

Чупринин Сергей. «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года» (М.: Новое литературное обозрение, 2020).

Яблоков Илья. «Русская культура заговора» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020).

Язев Сергей. «Вселенная. Путешествие во времени и пространстве» (СПб.: Питер, 2020).

В этом году стартовал XIII сезон премии. Кроме того, начался второй сезон премии «Просветитель.Digital», лонг-лист которого будет объявлен не позднее 20 июня, и первый сезон премии «Просветитель.Перевод». Шорт-листы всех трех премий будут объявлены не позднее 17 сентября. Церемония награждения состоится в Москве 19 ноября 2020 года. Победители в обеих номинациях получат денежные премии на сумму 700 тысяч рублей, остальные участники короткого списка — по 100 тысяч рублей.

«Горький» и премия «Просветитель» запустили совместный проект, посвященный нонфикшн-литературе. Мы рассказываем как о недавно вышедших книгах на русском и английском языках, так и о классических научно-популярных изданиях, опубликованных еще в советское время.

Кроме того, объявил Александр Гаврилов, в этом году учреждается специальная номинация «Просветитель Teen Talk» для книг, ориентированных на подростковую аудиторию. Для участия в ней номинирован короткий список из четырех изданий:

Кандаурова Ляля. «Как слушать музыку» (М.: Альпина Паблишер, 2020).

Непряхин Никита, Пащенко Тарас. «Критическое мышление. Железная логика на все случаи жизни» (М.: Альпина Паблишер, 2020).

Пальцев Михаил, Кветной Игорь. «Путешествие по миру медицины: от древних времен до наших дней» (СПб.: Молодая мама, 2020).

Чудакова Мариэтта. Рассказы про Россию. 1861–1922 (М.: Время, 2020).

Наконец, Гаврилов объявил, что издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге на заключительной церемонии этого года получит специальный приз за серию книг «Азбука понятий», предназначенную для студентов, изучающих общественные науки.

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году основателем и почетным президентом компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation.

Источник: https://gorky.media/news/obyavlen-long-list-premii-prosvetitel/

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В 2018 году я попала в лонг-лист этой премии с книгой "Омерзительное искусство" (в том году награду дали "Страдающему Средневековью"). Мои книги-номинанты, а также третью — "Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история искусства" можно купить по этим ссылкам: на лабиринте, на озоне, на читай-городе.

Ура! Спасибо большое, что вы читаете меня, и своими вопросами и проявленным интересом стимулируете мое развитие и вдохновение!