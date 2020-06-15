 

СМИ: устроивший стрельбу в Москве преступник умер в больнице

15.06.2020, 18:42, Разное

Мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Как пишут СМИ, он скончался от потери крови, не приходя в сознание.

Напомним, что в понедельник неизвестный преступник устроил стрельбу, в ходе которой ранил двух полицейских. Один из них открыл по нападавшему ответный огонь. По последним данным, оба стража порядка находятся в больнице в тяжелом состоянии.



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