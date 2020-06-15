Guardian – попытки Трампа заручиться поддержкой армии лишь усугубляют раскол в обществе

15.06.2020, 18:40, Новости дня

После вступления в должность президента Дональд Трамп окружил себя генералами, но практически все они после этого покинули свои посты — и теперь либо критикуют действия Белого дома, либо молчат, пишет The Guardian. Военные обязаны подчиняться всем приказам, которые отдает президент как верховный главнокомандующий, но лишь пока эти приказы не противоречат закону. И попытки Трампа заручиться поддержкой опытных боевых офицеров в предвыборный период на фоне беспокойной ситуации в стране пока не выглядят успешными, отмечается в статье.



Reuters

В прошедшую субботу президент США Дональд Трамп попытался укрепить свою связь с американской армией, выступив с речью перед кадетами Военной академии США в Уэст-Пойнте и похвалившись своим решением вложить «колоссальные» два триллиона долларов в восстановление военной мощи Америки. Эта речь Трампа оказалась «совершенно бессодержательной», в ней было даже «крайне мало предвыборного бахвальства» — однако в ходе всего этого мероприятия «остро ощущалась напряжённость в отношениях между армией и гражданскими властями», пишет The Guardian.

Проблема в том, что американские военные больше не отвечают Трампу взаимностью, подчёркивает автор: «Когда все остальные приёмы перестают работать — а такое бывало не раз — президент прижимал к груди национальный флаг и заключал вооружённые силы в объятия. Но сегодня вооружённые силы не отвечают президенту взаимностью. Армия стоит по стойке «смирно», как того требует долг, но очень вяло, как и национальный флаг США — флаг, к которому Трамп последнее время так любит обращаться во время публичных мероприятий».

Нынешний американский президент очень любит называть окружающих его солдат «моими генералами» и «моей армией», и субботняя церемония в академии Уэст-Пойнт стала непосредственным отражением такого буквального подхода, отмечается в статье. Более тысячи кадетов курса 2020 года были отозваны из дома обратно в кампус, который находится в 85 километрах от Нью-Йорка, несмотря на пандемию коронавируса, чтобы президент Трамп мог выступить перед ними с речью, которую будут транслировать по телевидению.

При этом у 15 кадетов тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными, а остальным в итоге пришлось отправиться на двухнедельный карантин. «Большинство понимало, что это мероприятие является частью предвыборной кампании Трампа — и оно состоялось спустя несколько дней после того, как президент пересёк границы дозволенного, использовав военных для собственной защиты», — подчёркивает The Guardian.

1 июня президент США приказал очистить территории вокруг Белого дома от «мирно настроенных демонстрантов, которые протестовали против жестокости полицейских, убивающих чернокожих американцев», напоминает автор. Тогда против демонстрантов были применены слезоточивый газ и другие химические вещества, резиновые пули, дубинки и вся сила полиции — и всё это только ради того, чтобы Трамп смог пройти через Лафайет-сквер и попозировать с Библией в руках перед церковью святого Иоанна, которую называют «церковью президентов», говорится в статье.

В тот момент Трампа сопровождали его министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, одетый в боевую форму. «Учитывая присутствие огромного количества солдат Национальной гвардии, всё это выглядело так, будто подавление мирных протестов представляло собой настоящую военную операцию, нарушающую все те нормы, которые лежали в основе действий вооружённых сил Соединенных Штатов последние 150 лет», — подчёркивает The Guardian.

Трамп даже планировал зайти намного дальше и обратиться к закону «О противодействии мятежным действиям» от 1807 года, чтобы развернуть элитное боевое подразделение из 82-й воздушно-десантной дивизии на улицах столицы, сообщается в статье. Но когда последствия этой ситуации с позированием Трампа перед камерами проявились в полной мере, Эспер и Милли «нажали на тормоза».

По слухам, Эспер уже чуть было не лишился своей должности, когда выступил против того, чтобы использовать этот закон и привлекать элитных бойцов. А Милли в своём видеообращении к Национальному университету обороны принёс извинения за своё участие в той фотосессии и назвал это «ошибкой». Учитывая то, что для нынешней администрации важнейшую роль играет абсолютная личная верность, Эспер и Милли вполне могут лишиться своих постов в ближайшее время, поскольку столкнулись с «мощными встречными ветрами», отмечается в статье.

«Здесь мы наблюдаем попытку использовать вооружённые силы ради достижения политической выгоды — потенциально отправить военных на улицы для противостояния протестующим и представить себя как «президента закона и порядка», что само по себе является концепцией с заметным расовым оттенком», — пояснила в интервью The Guardian Риза Брукс, профессор политологии в университете Маркетт.

Несколько генералов в отставке также публично осудили поведение Трампа. Бывший командир морской пехоты Джеймс Мэттис, ставший первым министром обороны в администрации Трампа, уже обвинил президента в «злоупотреблении властью» и в том, что тот «выставил Конституцию на посмешище», пишет The Guardian.

Кроме того, накануне церемонии в Уэст-Пойнте сотни выпускников написали открытое письмо кадетам курса 2020 года: «Мы обеспокоены тем, что другие выпускники, занимающие высокие государственные должности, не выполняют свою присягу и не следуют девизу «Долг, честь, страна». Их действия угрожают авторитету аполитичных вооруженных сил», — подчёркивается в обращении, авторы которого, несомненно, имели в виду Эспера, говорится в статье.

«Я считаю, что это самый масштабный раскол между вооружёнными силами и гражданским руководством. Я не могу припомнить момент, когда эта трещина была бы ещё больше», — подчеркнул в интервью The Guardian Питер Берген, директор программы международной безопасности в аналитическом центре «Новая Америка» и автор книги «Трамп и его генералы: цена хаоса».

Все эти «колебания под опорами республики» в США ещё больше усиливаются из-за роста межрасовой напряжённости, которая является «извечной проблемой в американском обществе и политике», отмечается в статье. Вооружённые силы США отражают разнообразие нации в гораздо большей степени, нежели любой другой американский институт. И на фоне протестов, начавшихся после убийства Джорджа Флойда, военное руководство поддержало тех чернокожих офицеров, которые публиковали эмоциональные видео, где речь шла о системном расизме, поясняет автор.

Расширяющаяся пропасть между вооружёнными силами, противостоящими расизму, и президентом, который получает массу поддержки со стороны белых националистов, стала очевидной на прошлой неделе, констатирует The Guardian. В понедельник, 8 июня, Пентагон сообщил, что Эспер рассматривает возможность переименовать военные базы, названные в честь генералов Конфедерации. В среду, 10 июня, Трамп написал в ответ в Twitter: «Моя администрация даже не станет рассматривать возможность переименования этих великолепных, легендарных военных баз. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена. Уважайте наши вооружённые силы!», — провозгласил президент США.

«Высокопоставленные военные лидеры, действующие и уже ушедшие в отставку, находятся в очень деликатном положении, потому что они хотят сохранить свою беспристрастность… Но они также хотят высказываться о том, насколько важно, чтобы американские вооружённые силы были против расизма», — пояснила в интервью The Guardian Элис Хант Френд, бывшая чиновница Пентагона, а ныне сотрудница Центра стратегических и международных исследований.

Уважение к вооружённым силам — это «сильнодействующее лекарство» в американской политике, поскольку армия сумела до сих пор сохранить доверие к себе со стороны подавляющего большинства избирателей, которые зачастую с презрением относятся к другим американским институтам, говорится в статье. Поэтому политики часто пытаются заручиться поддержкой опытных боевых офицеров в предвыборный период, хотя эффективность такой тактики остаётся сомнительной. После вступления в должность президента Трамп также окружил себя генералами. Однако с тех пор все они покинули свои посты — и теперь либо выступают с критикой в адрес президента, либо молчат, подчёркивает The Guardian.

Президент — их главнокомандующий, однако они хранят верность Конституции США и обязаны подчиняться всем приказам, которые отдаёт Трамп, лишь пока эти приказы не противоречат закону, поясняет автор. «Признав, что Трамп пересёк эту черту, генерал Милли просигнализировал, что он готов помешать Трампу сделать это снова. Однако это может стать тяжёлым решением. Что будет, если, скажем, в октябре Трамп будет отставать от своего конкурента на выборах и захочет провернуть какую-нибудь военную авантюру за рубежом или продемонстрировать военную силу на улицах американских городов?» — задаётся вопросом The Guardian.

В октябре 2018 года вооружённые силы подчинились приказу Белого дома отправить сотни солдат к мексиканской границе за несколько недель до выборов в конгресс США. И этот шаг тогда позволил президенту Трампу заявить, что он занимает жёсткую позицию в вопросе иммиграции, напоминает автор.

«Несомненно, высокопоставленные офицеры вооружённых сил ведут между собой множество по-настоящему тяжёлых разговоров относительно того, что может произойти в следующие шесть месяцев, какие приказы они могут получить и какие действия будут правильными в тех обстоятельствах», — сказала Мара Карлин, бывший заместитель министра обороны по вопросам стратегии и развития вооружённых сил, ныне руководитель стратегических исследований в Школе передовых международных исследований при университете Джона Хопкинса. «Я думаю, что следующие несколько месяцев станут по-настоящему сложными», — предупредила она в интервью The Guardian.