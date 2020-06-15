Суд арестовал третью подозреваемую по делу о взятке в $6 млн, СМИ пишут, что COVID-19 у нее не подтвердилось

15.06.2020, 18:40, Новости дня

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу бывшую главу департамента Государственной фискальной службы Украины по делу о пособничестве в передаче взятки руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ВАКС.

Предусмотрена альтернатива аресту в виде внесения залога в 120 024 200 грн. Срок действия меры пресечения – до 10 августа, сказано в сообщении.

Как сообщил источник сайта “Судовий репортер”, речь идет о Елене Мазуровой. 14 июня на заседании суда прозвучала информация, что у нее может быть СОVID-19, однако тесты не подтвердили наличие у подозреваемой коронавируса.

По словам собеседника, при задержании Мазурова пожаловалась на состояние здоровья. Ей дважды делали тест на COVID-19, в том числе методом ПЦР. Оба показали отрицательный результат. После этого женщину поместили в медчасть под конвоем.

Источник рассказал, что подозреваемая зашла в зал заседаний без маски, но впоследствии ее надела.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

По информации “Цензор.НЕТ”, деньги должны были стать “благодарностью” за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО “Реал Банк”, по которому проходит владелец компании Burisma, бывший министр экологии Николай Злочевский.

Задержаны, помимо Мазуровой, первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

14 июня ВАКС избрал меру пресечения Киче в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 40,46 млн грн. Сегодня эта сумма была внесена.

15 июня Высший антикоррупционный суд арестовал Ильяшенко с альтернативой залога в размере 84 млн грн.