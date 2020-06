США потребовали освободить бывшего морпеха Уилана, которого российский суд приговорил к 16 годам тюрьмы

15.06.2020, 18:40, Новости дня

Соединенные Штаты “глубоко возмущены” решением российского суда приговорить американского гражданина Пола Уилана к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Об этом говорится в заявлении главы Государственного департамента Майка Помпео, которое размещено на сайте американского посольства в Москве.

Госсекретарь назвал судебный процесс тайным, а приговор – основанным на секретных доказательствах, к которым не было допуска у свидетелей защиты.

“У нас есть серьезные опасения, что Уилан был лишен гарантий на справедливое судебное разбирательство, которые Россия была обязана предоставить ему в соответствии со своими международными обязательствами в области прав человека. Обращение с Полом Уиланом со стороны российских властей было ужасным. Россия не смогла предоставить ему возможность предстать перед независимым и беспристрастным судом. Во время задержания подвергли риску его жизнь, игнорируя медицинские показатели. Его держали изолированным от семьи и друзей”, – сказано в заявлении Помпео.

Глава Госдепа потребовал немедленного освобождения соотечественника.

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор “издевательством над справедливостью”, которое видел весь мир. Его слова приводит в Twitter пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

“Секретный процесс, в ходе которого не было представлено никаких доказательств, является вопиющим нарушением прав человека и международных правовых норм”, – заявил Салливан.

15 июня Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для Уилана 18 лет колонии. Американец назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать.

Уилана задержали в Москве в номере гостиницы “Метрополь” в декабре 2018 года. Все это время он находился в СИЗО “Лефортово”.

По версии следствия, бывший американский морской пехотинец получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили.

МИД РФ предлагал США обменяться заключенными, в том числе Уиланом. Российские дипломаты заявили, что Москва, в частности, заинтересована в возвращении на родину отбывающего наказание в США россиянина Константина Ярошенко. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с целью доставки крупной партии кокаина в США.

В 1994–2008 годах Пол Уилан служил в морской пехоте США. Его уволили из армии по дискредитирующим обстоятельствам, уличив в причастности к нескольким случаям хищений. После увольнения из армии работал в охранном агентстве Kelly Security Services, затем в компании BorgWarner, которая занимается поставками автомобильных запчастей и комплектующих (на момент задержания он оставался ее сотрудником). В российскую столицу он прибыл на свадьбу сослуживца, который женился на россиянке.