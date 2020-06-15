 

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Болсонару

15.06.2020, 18:30, Новости дня

В телефонном разговоре президенты РФ и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсуждали сотрудничество в энергетике, информирует Кремль.

«Обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с распространением этой инфекции и ее последствиями. Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего стратегического партнерства, включая дальнейшее развитие сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и космос», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Болсонару также обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках БРИКС, где РФ в этом году является председателем.

Ранее о разговоре с Путиным сообщал Болсонару.



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