Смерть стрелявшего по полицейским в Москве опровергли

15.06.2020, 18:30, Новости дня

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве не подтверждает факт смерти мужчины, открывшего стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте на юго-востоке столицы.

«Следствие на данный момент не располагает данными о смерти подозреваемого. Он был доставлен в одну из больниц, где ему оказывается медицинская помощь», – сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее о смерти стрелка в больнице сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один находится в тяжелом состоянии. При задержании ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент стрельбы.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного.

Сначала сообщалось, что стрелком якобы был таксист, однако позже стало известно, что стрельбу открыл случайный прохожий, а водителя такси опрашивают как свидетеля.