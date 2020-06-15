 

Что произошло за ночь 15 июня

15.06.2020, 18:25, Разное

Коротко.

  • Счетная палата нашла нарушения в работе Минсельхоза и Росрыболовства более чем на 900 млн рублей. В частности, аудиторы обнаружили нарушения при реставрации двух административных зданий Росрыболовства, относящихся к объектам культурного наследия.

  • В Китае зафиксировали рекордный за два месяца прирост заболевших COVID-19. За сутки в стране выявили 67 случаев заражения. Власти Пекина также заявили о высоком риске распространения инфекции из-за новой вспышки на оптовом рынке.

  • В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев в столице достигло 3334.

  • В Беларуси изъяли около 150 картин на общую сумму в 20 млн долларов в рамках расследования дела Белгазпромбанка. Его руководителем ранее был Виктор Бабарико, объявивший о намерении баллотироваться на пост президента страны.

  • Турция объявила о начале новой военной операции против курдов в Ираке. В Анкаре сообщили о разрушении в результате ударов убежищ, где находились представители запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

    • Источник: Новая газета



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