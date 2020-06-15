Служивший в ВДВ актер оценил юмор Киркорова о десантниках

15.06.2020, 18:16, Новости дня

У народного артиста РФ Филиппа Киркорова весьма специфический юмор, поэтому стоит просто не обращать внимания на его видеоролики, подобные скетчу о десантниках, сообщил газете ВЗГЛЯД российский актер Ян Цапник, служивший во взводе спецразведки в ВДВ.

Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за скетч о десантниках в передаче #вмаскешоу и удалить ролик из Сети. После представитель артиста ответила, что он всего лишь играл роль по сценарию, поэтому все вопросы можно адресовать режиссеру и каналу.

«Я служил честно, прекрасно, Шаманова уважаю и люблю как человека, героя, но мы же не обращаем внимания, когда собачка где-нибудь нагадит или кошечка мяукает под окнами. Киркоров талантливый парень, он так видит, что же теперь делать. Лично мне абсолютно все равно. Мне такой юмор кажется пошлым, но ему смешно. И что, из-за разного восприятия нам теперь с ума сходить?» – говорит Цапник.

Актер также подчеркивает, что Киркорова знают не первый день, и он всегда отличался специфическим юмором. Таков этот артист, и если кому-то не нравится его творчество, то Цапник рекомендует просто не обращать внимания и не тратить на него свои нервы.

В опубликованном ролике Киркорову, который якобы остался без работы, предлагают сценарий, согласно которому он должен сыграть бывшего десантника, беседующего со своим сослуживцем по видеосвязи. Так они вспоминают свои армейские будни, когда «спали под одним одеялом» и «мылись в одной бане», а в конце певец под гитару исполняет песню о том, как у товарища в сапоге застряла нога, которую они смогли вынуть только с помощью смазки.

Ранее Киркоров опубликовал в своих соцсетях отрывок передачи #вмаскешоу, где он спел «песню простаты», высмеяв шоу телеврача Елены Малышевой «Жить здорово».