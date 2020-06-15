 

Seat представил обновлённый кроссовер Ateca

15.06.2020, 18:15, Новости дня

Испанский автомобильный бренд Seat сообщил о выходе обновленного кроссовера Seat Ateca.

В свою очередь, модель может похвастаться модернизированной решеткой радиатора, светодиодной головной оптикой, а также стильным передним бампером. Также обновление коснулось задних фонарей с яркими поворотниками. В базовой версии автомобиль имеет новые оттенки кузова, отличающие модель от предшественника.

Кроме того, автомобиль имеет 10-дюймовую приборную панель, мультимедийный центр с расширенными функциями. Под капотом установлен 1,5 и 2,0-литровый мотор в разных комплектациях с мощностью от 110 до 190 л.с. мощности. В разных модификациях модель имеет полный и передний привод. В ближайшее время состоится старт продаж автомобиля на европейском рынке.



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