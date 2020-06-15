Ателье Hennessey представило уникальный пикап Chevrolet Silverado

15.06.2020, 18:15, Новости дня

Известное ателье Hennessey Performance презентовало обновленную модификацию пикапа Chevrolet Silverado.

С учетом полученных обновлений автомобиль теперь получил название Hennessey Goliath 6×6. В свою очередь, автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет, что существенно отразилось на проходимости пикапа. Кроме того, под капотом транспортного средства применили 6,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью до 800 л.с. Кроме того, модель имеет передовые опции.

Кроме того, здесь применили улучшенную колесную формулу 6 на 6. Также следует выделить, что автомобиль пока остается неизвестным по параметру расхода топлива, однако есть предположения, что модель не относится к числу экономичных и окажется затратной для своего владельца.