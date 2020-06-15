На Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете

15.06.2020, 18:10, Новости дня

Главное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального из-за высказывания о ветеране.

Дело на политика завели по статье 128.1 УК РФ: “Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении”.

Клевету следствие нашло в комментарии Навального к агитационному ролику RT о поправках в Конституцию, в котором был задействован ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Политик назвал снявшихся в видео людей “продажными холуями”, “людьми без совести” и “предателями”.

“Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц”, – сообщили в СК. Наказание по статье о клевете – штраф до миллиона рублей или обязательные работы.

Ранее родственники Артеменко сообщили, что из-за комментария Навального ветерану “стало плохо и пришлось вызывать скорую”, которая поставила диагноз “ишемическая болезнь сердца на нервной почве”. После этого глава Российского союза ветеранов попросил СК проверить слова Навального и привлечь его к ответственности.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля, с 25 июня можно будет голосовать досрочно. В числе поправок – “обнуление” сроков Владимира Путина, что позволит ему оставаться у власти до 2036 года, закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие изменения. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.

Учителя, врачи и другие бюджетные работники рассказывают о том, что их и их коллег принуждают участвовать в досрочном в голосовании по поправкам, чтобы повысить явку. Также для этого власти в разных регионах и в Москве запустили лотереи и розыгрыши квартир и автомобилей.

К голосованию в интернете появились несколько агитационных роликов, в одном из которых утверждается, что если не проголосовать за поправки в Конституцию, то в России детей начнут усыновлять геи. Позднее это видео было удалено с YouTube за дискриминационные высказывания.