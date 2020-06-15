Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку на фоне расследования о коррупции

15.06.2020, 18:10, Новости дня

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 15 июня подал в отставку. В конце мая он ушел в отпуск на фоне расследования уголовного дела, связанного с продлением и переоформлением радиочастот в Кыргызстане и обвинений в коррупции.

“Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований, – сказано в заявлении Абылгазиева. – В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались, но, к сожалению, расследование все еще не завершено. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений, я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики”.

“В своей работе я всегда работал честно и открыто, старался приносить пользу общему делу. Считаю, что правительство справилось с главными задачами по обеспечению макроэкономической стабильности и созданию задела для дальнейшего устойчивого развития экономики”, – отдельно подчеркнул премьер.

****

“Дело о частотах” расследует межведомственная следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана. Речь идет о покупке оператором сотовой связи ОсОО “Скай Мобайл” (торговая марка российского сотового оператора Beeline) за 1 миллион 800 тысяч долларов компании AlaTV, которая владела частотой в 200 МГц. В марте 2020 года новый владелец переоформил частоту под работу 4G-интернета. По некоторым данным, в итоге радиочастоты обошлись “Билайну” лишь в 700 сомов (9,3 доллара), хотя реально они стоят во много раз дороже.

Следователи считают, что сделка была проведена в результате коррупции должностных лиц в Государственном агентстве связи и Государственном комитете национальной безопасности, которые в сговоре с представителями частных компаний пролоббировали переоформление лицензии.

В рамках этого уголовного дела уже задержаны пять человек, среди которых экс-директор Государственного агентства связи Наталья Черногубова, двое сотрудников спецслужб и представитель компании AlaTV. В парламенте Кыргызстана также прозвучали обвинения о причастности премьера к “делу о частотах”.

Еще одно дело касается незаконного продления лицензии ОсОО “Айтел” – его расследует Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

Абылгазиев был утвержден премьер-министром страны весной 2018 года. Ему 52 года, он родился в Нарынской области, окончил Сельскохозяйственный институт им. Скрябина в Бишкеке. До 2003 года он занимал пост заместителя директора агропродовольственной компании “Кыргызстан”, а потом работал в Госфонде по поддержке малого и среднего бизнеса и в департаменте по трудоустройству населения.

В 2017 году он несколько месяцев был первым вице-премьером в правительстве Сооронбая Жээнбекова.