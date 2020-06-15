В Грузии могут отложить выборы из-за коронавируса

15.06.2020, 18:06, Новости дня

В Грузии не исключают переноса даты парламентских выборов. Как заявляют представители грузинского руководства, это зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

«Если случится так, что будет вторая волна коронавируса и она совпадет с периодом выборов, возможно, обязательным станет объявление чрезвычайного положения. В этом ничего трагичного нет. Естественно, если это произойдет в октябре, то выборы не состоятся и будут перенесены на декабрь», — заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Грузия, в которой первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля, была одной из первых стран, принявших строгие превентивные меры против COVID-19. Спустя несколько дней после диагностирования первого случая были закрыты сухопутные границы, приостановлены авиаперелеты со странами с высокими показателями COVID-19. Когда 21 марта число инфицированных достигло 54 человек, в Грузии было объявлено чрезвычайное положение, которое действовало до 23 мая, также как и комендантский час.

Несмотря на то, что к началу июня случаи заражения коронавирусом в Грузии значительно сократились, после ослабления карантинных мер, эпидемиологи не смогли обнаружить первоисточник заражения у приблизительно 10 лиц, инфицированных COVID-19. После этого врачи выразили опасение, что эпидемия может обрести бесконтрольный характер, и не исключили введение повторных ограничений.

Аргументы сторон

Грузинская оппозиция обвинила власти в попытке спекулировать на теме коронавируса с целью продления предвыборного периода или же «манипулирования голосами избирателей», т.е. проведения выборов тогда, когда у правящей партии будет «относительно благоприятный рейтинг». Тем не менее оппоненты правящей силы в любом случае уверены в поражении «Грузинской мечты» на выборах.

«Продлить пребывание у власти, ухватиться за неё по причине эпидемиологической ситуации, стало бы очень большим вызовом для власти…. возможно, они пойдут на это обострение. Однако крах, ожидающий их на выборах, неизбежен, независимо от того выборы пройдут в сентябре или ноябре», — считают в оппозиционной «Европейской Грузии».

В партии «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявляют, что не позволят властям использовать пандемию как причину для нарушения Конституции.

«Правящая сила находится в очень сложной ситуации, на выборах им грозит неизбежное политическое поражение», — утверждают в «ЕНД».

При этом в «Грузинской мечте» отрицают обвинения оппозиции, заявляя, что отсрочка выборов может быть связана лишь с повышением риска распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Согласно депутатам от правящей партии, «эффективная» работа властей по преодолению вызовов связанных с COVID-19, укрепило доверие населения. А это, как говорят представители власти, отразилось на растущем рейтинге правящей силы.

«С нашей командой и с нашим рейтингом мы точно не боимся выборов в октябре. Соответственно даже теоретически исключено то, что в интересах «Грузинской мечты» якобы может быть перенос выборов», — утверждают в правящей партии.

Кризис и избиратели

В неправительственном секторе сомневаются в том, что перенос даты выборов может быть благоприятным для правящей силы. Согласно председателю влиятельного НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» Сулхану Саладзе, перенести выборы возможно только объявив чрезвычайное положение, что в свою очередь остановит экономику и отразится на финансовом положении населения.

«Проблему представляет то, будет ли предпосылкой для объявления ЧП объективная реальность, или же лишь — желание правящей силы. Хотя отсрочка выборов не должна быть в интересах правящей «Грузинской мечты», так как это будет еще одним ударом по экономике страны, по населению, и продление кризиса вряд ли гарантирует правящей партии больше голосов избирателей», — считает Саладзе.

Статистика и туризм

По состоянию на 15 июня на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 879 человек, при этом активных случаев – 161, из них уже выздоровели – 704, а 14 умерли.

В то же время эпидемиологическая ситуация в соседних с Грузией странами намного тяжелее. Так в Армении – 17,064 инфицированных коронавирусом, из них 6,276 выздоровели и 285 умерли, в Азербайджане – 9,957 случаев COVID-19, из них 5,583 пациентов выздоровели и 119 скончались, в России – 537,210 подтвержденных фактов заболевания, с 284,539 случаями излечения и 7,091 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 178,239 инфицированных COVID-19, из них 151,417 выздоровели, и 4,807 – умерли.

Грузинские власти ранее планировали открыть границы для международных туристов 1 июля, однако недавно эту дату передвинули на 15 июля. Как заявил премьер Грузии Георгий Гахария, правительство «не поставит под вопрос здоровье наших граждан ценою начала приема туристов».

Грузия в любом случае не собиралась принимать туристов из стран с высоким показателем распространения коронавирусной инфекции. Как заявляли грузинские власти, на первом этапе страна будет принимать туристов только из тех государств, где эпидемиологическая ситуация приблизительно такая же как в Грузии. Первой такой страной должен был быть Израиль, однако после резкого ухудшения там ситуации, как заявил грузинский премьер, израильские власти попросили Грузию отложить начало туристического сообщения между двумя странами.