Мнение: Facebook перекручивает гайки

15.06.2020, 18:05, Разное

Необоснованная модерация в соцсети Facebook

Как уже писал, я понемногу сворачиваю свою деятельность в соцсети Facebook, на это есть много веских причин, и вот вчера мне подкатила и ещё одна. Система модерации фб распустила свои многочисленные щупальца и вот уже дотянулась и до советских фильмов, начинает анализировать их с какой-то своей точки зрения и тупо удалять. У меня в фб есть сообщество «Советское кино», которое я веду уже достаточно давно и вот прилетела первая ласточка о том, что большинство материалов из него скоро исчезнет.

Необоснованная модерация в соцсети Facebook

Под предлог «Ваша публикация нарушает наши Нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций» можно подогнать такое количество материалов, что там скоро ничего не останется, достаточно будет объявить Советский Союз опасной организацией. Но что особо изумляет, так это то, что Facebook проводит такую политику по отношению к исторически уже несуществующим людям и организациям и совершенно нейтрален к ныне существующим. В том же фб просто огромное количество страниц и сообществ нациствующих молодчиков и организаций, особенно в его украинском сегменте. Мало того, что там нацистской символикой покрыт каждый квадратный сантиметр, так там призывы к насилию в отношении других национальностей часто носят открытый характер, а про это насилие подразумевающие я вообще молчу, они для этого ими и пишутся.

Так как Facebook закрытая, зацикленная на самой себе система, то приходит момент, когда эта система начинает приобретать все свойства государства, системы всеобщего подчинения, где каждый её член должен соответствовать предпочтениям системы, в ином случае он будет баниться, ограничиваться в правах до тех пор, пока или не примет все условия, или же будет из системы устранен. Я не собираюсь прогибаться под ещё одно государство, мне достаточно той тупой государственной машины, в которой приходится жить, так что, скорее всего, я буду сокращать свою связь с фб до самых минимальных, чтобы разрыв в дальнейшем был наименее болезненным.