 

Игра дельфина с собакой на крымском пляже попала на видео

15.06.2020, 17:54, Новости дня

"Патрик лизнул дельфина, а до сих пор нет", — с притворной завистью написала девушка, отдыхающая в Крыму, и опубликовала видео игры своего пса с дельфином.

 

 

 

 

 

 

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Публикация от Из Москвы в Крым, чтобы Жить (@zvezdopad_vospominanij) 13 Июн 2020 в 12:45 PDT

На опубликованных кадрах видно, как пес вместе с дельфином весело резвится на мелководье. По словам хозяйки собаки, афалина приплыла к берегу, охотясь за рыбой.



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