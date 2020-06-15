Игра дельфина с собакой на крымском пляже попала на видео
15.06.2020, 17:54, Новости дня
"Патрик лизнул дельфина, а до сих пор нет", — с притворной завистью написала девушка, отдыхающая в Крыму, и опубликовала видео игры своего пса с дельфином.
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На опубликованных кадрах видно, как пес вместе с дельфином весело резвится на мелководье. По словам хозяйки собаки, афалина приплыла к берегу, охотясь за рыбой.
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