 

В WhatsApp появились денежные переводы

15.06.2020, 17:54, Новости дня

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, объявил о запуске функции денежных переводов внутри приложения. Первой возможность отправлять и получать деньги с помощью сервиса Facebook Pay стала доступна в Бразилии.

Переводить средства можно как частным лицам, так и владельцам малого бизнеса. Например, можно проконсультироваться с представителями бренда прямо в чате и сразу же оплатить товар. С пользователей WhatsApp комиссии не берет, однако с компаний взимается сервисный сбор за получение платежей.

“Более десяти миллионов компаний в сфере малого и микробизнеса поддерживают жизнедеятельность сообществ и населённых пунктов в Бразилии. Там стало привычным отправлять сообщения WhatsApp компаниям, чтобы получить необходимую информацию, – рассказали в WhatsApp. – Теперь клиенты смогут не только просматривать каталоги магазинов, но и оплачивать понравившиеся товары. Мы упростили функцию платежей, чтобы больше компаний могли стать частью цифровой экономики и открыть для себя новые возможности”.

Переводы выполняются и отображаются прямо в чате WhatsApp – так же, как и обычные сообщения. Подтверждать платеж нужно шестизначным PIN-кодом или отпечатком пальца.

В Бразилии пользователи могут подключить к своему аккаунту в WhatsApp кредитную или дебетовую карту на базе Visa или Mastercard, Компания сотрудничает с банками Banco do Brasil, Nubank и Sicredi, а также местной платежной системой Cielo.

Выбор региона для запуска новой функции стал неожиданным. Компания уже несколько месяцев тестирует денежные переводы в Индии, где WhatsApp активно пользуются 400 миллионов человек в месяц, тогда как в Бразилии – 120 миллионов. Представители сервиса заметили, что новая возможность “очень скоро” может стать доступна и в других странах.

Текст:

Вести.Hi-tech



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