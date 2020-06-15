 

Конгрессмен США оправдался за «пропутинские» обвинения в адрес Иванишвили

15.06.2020, 17:53, Новости дня

Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, один из 13 подписантов недавнего заявления о «вовлеченности богатейшего человека Грузии» – лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили – в «дестабилизацию в Грузии в пользу России» фактически отверг свою причастность к документу. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этом заявлении Бидзина Иванишвили также назван «близком союзником» президента РФ Владимира Путина, в связи с чем в грузинском телевизионном проекте «Пограничная ZONA» конгрессмен сказал, что «не писал эту часть» и возложил ответственность за пассаж на «технических экспертов», которые помогали составлять данный документ.

Конгрессмен отметил, что занимался «стратегической частью» документа.

Дон Бэкон отметил, что США хотят «близких отношений» с Грузией и Украиной. «Грузия – наш друг. Народ Грузии – наш друг», – отметил он.

«Профессиональная работа лоббистов извратила реалии. Мы должны быть очень внимательными», – сообщил первый зампред парламента Грузии Георгий Вольский. Сторонники «Грузинской мечты» с самого начала резко критиковали данных конгрессменов, называя их лоббистами американских компаний Frontera Resources и Conti Group, потерявших работу в Грузии.

По словам Георгия Вольского, стратегические отношения Грузии и США находятся на беспрецедентной высоте, и фраза о якобы имеющих место связях Иванишвили и Путина «вообще выпадает из контекста».

Грузинская оппозиция во время публикации заявления восторженно комментировала эту позицию конгрессменов, высказанную за несколько месяцев до выборов в парламент, которые состоятся в октябре.



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