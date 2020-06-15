В «Яндекс. Такси» уточнили детали стрельбы на Ленинском проспекте
15.06.2020, 17:53, Новости дня
Водитель, работающий с «Яндекс. Такси», не имеет отношения к стрельбе на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. В компании сообщили, что в настоящее время водителя опрашивают как свидетеля.
В компании сообщили ТАСС, что таксиста действительно остановили для проверки документов, однако никакого отношения к перестрелке он не имеет.
«По словам пассажира, стрельбу начал не водитель такси, а случайный прохожий. Сейчас водителя как свидетеля опрашивают органы правопорядка», – сообщили в пресс-службе.
В понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один находится в тяжелом состоянии. При задержании ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело.
Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент стрельбы.
Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного.
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