Умер открывший стрельбу по полицейским в Москве

15.06.2020, 17:53, Новости дня

Открывший стрельбу по полицейским на западе Москвы скончался, сообщил источник.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Ранены три человека, из них двое полицейские. В Сети появилось видео стрельбы. Сообщалось, что таксист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Было возбуждено уголовное дело.