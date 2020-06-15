Умер открывший стрельбу по полицейским в Москве

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15.06.2020, 17:53, Новости дня

Открывший стрельбу по полицейским на западе Москвы скончался, сообщил источник.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Ранены три человека, из них двое полицейские. В Сети появилось видео стрельбы. Сообщалось, что таксист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Было возбуждено уголовное дело.



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