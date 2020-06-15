В Лондоне протестируют препарат для предотвращения образования тромбов при COVID-19

15.06.2020, 17:50, Разное



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Примерно у трети пациентов, госпитализированных с COVID-19, образуются многочисленные тромбы, в том числе в легких. По мнению специалистов Британского фонда сердца (British Heart Foundation), этот процесс может быть вызван дисбалансом между гормонами ангиотензином II и ангиотензином 1-7, влияющих на кровяное давление и сосуды. У здорового человека этот баланс поддерживается ферментом ACE-2, который находится на поверхности клеток и является «точкой входа» для SARS-CoV-2. Фонд инициировал исследование, в рамках которого будет протестирован экспериментальный препарат TRV027 в лечении пациентов с COVID-19 на начальной стадии. Предположительно, он может восстанавливать гормональный дисбаланс и предотвращать образование тромбов. Ранее TRV027 был опробован в лечении пациентов с сердечной недостаточностью: он не доказал своей эффективности, но подтвердил безопасность.

В исследовании, которое начнется в следующем месяце, примут участие 60 пациентов с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. В течение восьми дней половина из них будет получать TRV027, другая половина — плацебо вместе со стандартным лечением. Восемь дней — это критический период для пациента с коронавирусной инфекцией, во время которого симптоматика может ухудшиться и может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии. Все это время исследователи будут наблюдать за состоянием добровольцев и отслеживать маркеры в крови, указывающие на тяжесть заболевания, в частности, маркеры активации свертывания крови. Ожидается, что в группе, которая будет получать TRV027, этот показатель будет лучше, чем у пациентов с плацебо.

«Предположительно при COVID-19 вырабатывается избыточное количество гормона ангиотензин II, что делает кровь более густой и приводит к образованию тромбов. Мы намерены проверить теорию о том, что TRV027 обладает двойным действием, блокируя активность ангиотензина II, а также имитируя активность ангиотензина 1-7. Восстановление гормонального баланса может ослабить действие вируса и предотвратить тяжелые осложнения», – говорится в сообщении Британского фонда сердца.

Если исследование пройдет успешно и ученые сочтут его результаты перспективными, в дальнейшем будет проведено более масштабное клиническое испытание препарата.

«Нам пора отказаться от идеи, что COVID-19 является исключительно респираторным заболеванием. Вирус оказывает разрушительное воздействие на другие органы, включая сердце и кровеносные сосуды, что подвергает большому риску пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наше исследование сыграет важную роль в изучении механизмов, которые делают COVID-19 смертельно опасным и может помочь разработать эффективную терапию», – сообщила руководитель исследования Кэт Поллок (Kat Pollock), старший научный сотрудник в области вакцинологии и почетный консультант в Имперском колледже Лондона (Imperial College London).