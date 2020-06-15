Появилось объяснение массовому увольнению сотрудников «Ведомостей»

15.06.2020, 17:48, Новости дня

Заместитель главного редактора газеты «Ведомости» Александр Губский объяснил свой уход и уход своих коллег из издания после того, как главным редактором издания был назначен Андрей Шмаров.

«Крупных конфликтов у нас с ним в последнее время не было, но это не меняет главного. Он выполнял политический заказ, выполняет и будет выполнять», – передает слова Губского «Ридус».

Губский отметил, что пока рано говорить о дальнейших планах после ухода из газеты.

Еще один из увольняющихся заместителей главреда Дмитрий Симаков рассказал, что коллектив газеты предлагал собственнику свою кандидатуру на должность главного редактора – Анфису Воронину, за которую проголосовало две трети коллектива, однако издатель предложил назначить Шмарова, передает РИА «Новости».

«За кандидата проголосовало более двух третей коллектива. И это при том, что нас (учредитель АО «Саппорт», нового владельца издания, Иван) Еремин попросил, мы узнали о том, что Еремин просит нас провести голосование, вечером дня накануне. Вы представляете, что это такое, в условиях самоизоляции взять это и провести? … Мы это успели. Ровно для того, чтобы нам потом сказали: «Выдвинули кандидата – и бог с ним. А мы вам назначим человека, за которого никто из вас не проголосовал», – сообщил Симаков.

Ранее сообщалось, что в качестве протеста против назначения главным редактором «Ведомостей» Андрея Шмарова все пять заместителей главреда приняли решение уйти из газеты. Кроме Шмарова и Симакова это Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян.