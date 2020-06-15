Мнения: Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

15.06.2020, 17:48, Новости дня

Росла я в очень классической семье. Идеальной практически. Без шуток. Любящие друг друга и детей родители, двое детей – я, старшая, и младший брат. Все детство я слышала, что должна выйти замуж. Лучше всего в студенчестве, потому что потом никто на меня не позарится, скорее всего.

Росла я в очень классической семье. Идеальной практически. Без шуток. Любящие друг друга и детей родители, двое детей – я, старшая, и младший брат. Все детство я слышала, что должна выйти замуж. Лучше всего в студенчестве, потому что потом никто на меня не позарится, скорее всего.

Я вышла замуж, кстати, лет через пять после первой магистратуры. Потом развелась, снова вышла замуж, овдовела. Оба мужа были прекрасными людьми; дело, впрочем, не в этом.

Дело в том, что традиционные ценности снова в моде, и из каждого утюга мы слышим, что женщина, которая не вышла замуж, – с ней что-то не то. Если не женился, значит, не любит. Если не любит, значит, ты какая-то неполноценная. Надо выходить замуж, иначе останешься одна с кошками. С сорока кошками.

И хор многочисленных доброжелателей – мам, теть, подруг – поет: ищи мужчину, прогибайся, будь для него удобной, вари борщи, носи сексуальное белье, и тогда, возможно, он осчастливит тебя вожделенным штампом в паспорте, и жизнь твоя с того момента будет безоблачна и устроена.

Сталкиваясь с многочисленными жертвами домашнего насилия, я в этом не столь уверена. Браки бывают разными. Счастливыми и не очень. Муж может любить женщину, а может бить ее. Иногда это даже не противоречит своеобразной такой искаженной любви. Может изменять. Может просто тихо ненавидеть и мечтать о свободе, но не иметь воли уйти и постепенно спиваться. Может спиваться с огоньком, с размахом, стремительно погружаясь на дно алкогольной ямы. Может, наконец, просто быть нелюбимым.

Брак – это не спасение и не избавление от жизненных трудностей. Это союз двух людей, основанный на любви и уважении. И если это не так – то не лучше ли оставаться одной? С кошками. С сорока.

Вроде бы миллион раз доказано, что отсутствие штампа в паспорте, да даже отсутствие мужчины в жизни, вообще не делает женщину неполноценной. Сейчас женщина может самореализовываться по работе; может заниматься творчеством, преподаванием, бизнесом; может продвигаться по вертикали власти, может служить в армии. Может завести ребенка и воспитывать его в одиночку; благо, сейчас не семидесятые годы, когда на матерей-одиночек смотрели косо и с жалостью.

Но нет, черт возьми! Священный синенький штамп о семейном положении, мужичок, хоть плохонький, да свой, – вот он, единственный источник женского счастья.

И если брак не основан на любви и уважении, если это какой-то искаженный союз двух людей, то начинается: отдай зарплату мне на пиво; не работай – дело женщины сидеть дома; чашки в шкафчике должны стоять строго ручками влево; ты плохо помыла пол, дрянь, сейчас я тебя накажу.

А женщина, которой в голову вдолбили, что лучше хоть какой-то муж, чем совсем никакого, покорно вжимает голову в плечи, плачет, потому что ей некуда уходить, потому что она боится уйти, боится оказаться одинокой, а значит, неполноценной.

Нет. Одиночество – не значит неполноценность. Каждый человек – ценность. Каждый человек способен полететь в космос, получить Нобелевскую премию, изменить мир. Важность и значимость человека не измеряются наличием рядом с ним другого человека. Брак – это хорошо. Тогда, когда он приносит счастье. Тогда, когда он позволяет развиваться, идти вперед, воспитывать детей.

Я не агитирую против брака, что вы. Я лишь пытаюсь доказать, что позиция «в доме нужны штаны» несколько устарела, а миф об «извечной женской слабости» несколько преувеличен. Женщине не обязателен спутник, чтобы получать образование, развиваться в профессии или воспитывать ребенка. Если выбор стоит между мужчиной, который ломает тебя, и сорока кошками – сорок кошек предпочтительнее. Хотя, конечно, в небольшой городской квартире они доставляют определенные неудобства, связанные с уборкой. Но лучше выгребать бытовые отходы за котами, чем за человеком, который тебя ломает, не ценит и заставляет быть несчастной.

Тем более, сорок кошек – это всего лишь интернет-мем, означающий одинокую женщину. Мол, в двадцать пять ей остается праздновать день рожденья с одним котом, в тридцать с двумя, в сорок – с сорока кошками.

Злой, недобрый мем, обесценивающий одиноких женщин. Хотя, казалось бы, молодежная субкультура мемов должна отходить от этого традиционалистского взгляда. Нет, ребята, нет. «Хоть плохонький, да свой» больше неактуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. Одинокий человек ничем не хуже других.

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